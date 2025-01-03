教育部法制處長調任參事 涉霸凌案仍在處理中

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（中央社記者陳至中台北3日電）近來公部門霸凌事件頻傳，教育部法制處長李嵩茂也被指涉以飆罵、退公文等方式霸凌員工，近日被調任參事。但教育部說，疑涉霸凌案仍在處理中，職務調整是基於綜合考量。

「自由時報電子報」今天報導，社群平台Dcard去年11月曾有貼文，指李嵩茂涉及職場霸凌，曾甩門、飆罵，或以壓公文、退會議資料等方式，要求一連報告數小時，疲勞轟炸部屬。

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教育部近日發布人事命令，將李嵩茂改調參事。教育部晚間以文字回應中央社指出，李嵩茂被控霸凌案，目前還在程序處理中，尚未審議確認是否成立，調任參事是基於綜合考量的職務調整。

教育部次長林騰蛟去年12月曾公開表示，教育部掌握轄下機關主管共有13件霸凌案，其中國立海洋科技博物館前館長陳素芬確認有職場霸凌的行為，記一大過並調任非主管職務；另外有3案經外部專家調查後，認定霸凌不成立。（編輯：陳政偉）1140103