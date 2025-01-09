農業部研議寵物分級管理 動督盟等動團支持

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農業部研商比照國外推動寵物分級管理，擬禁止輸入飼養955種物種，被質疑是對非家犬貓禁止。動督盟等動保團體今天表示，仍有610種異域寵物可飼養，支持推動分級管理。

農業部動物保護司3日召開「修正指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，增列禁止輸入或飼養動物，共計955種物種。根據名單，指定禁止輸入或飼養包含22類，如眼鏡凱門鱷、犰狳科所有種、河狸所有種、犬科所有種（家犬除外）；另外禁止飼養8種，包含浣熊、鱷龜所有種等。

台灣兩棲爬蟲動物協會日前發布聲明認為，農業部動保司針對非犬貓寵物一刀切式的禁止，呼籲應就各物種之特性進行精緻化的分類分級。

台灣愛鼠協會、關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟、好好愛牠協會、台灣防止虐待動物協會、台灣動物平權促進會及台灣動物共生聯盟等團體今天則發布訊息指出，支持農業部推動寵物分級管理。

此外，關懷生命協會副執行長周瑾珊告訴中央社記者，網路也出現對農業部推動寵物分級管理，是對非家犬貓全面禁止的說法，恐是不實誇大的言論。

周瑾珊表示，綜合農業部相關資料，目前流通全台寵物市場上約有1565種非犬貓動物，若要能確保進入家庭的每個動物都受到完善的法律保護與政策照顧，勢必要從源頭管理並總量管制，所以上述動保團體支持推動分級管理。

周瑾珊說，上述國內流通的1565種，扣除955種討論列入黑名單物種，還有610種可以被飼養，所以不是全面禁止飼養。

周瑾珊並指出，異域寵物（exotic pet），或稱為「特殊寵物」。

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周瑾珊表示，目前討論中分級管理的黑名單，即禁止輸入、禁止飼養的955種，其中有7成約670種，2023年已因貿易法相關規定禁止輸入，所以這回實際處理禁止輸入與禁止飼養的動物僅約3成、近300種，而且黑名單涉及公共安全、生態平衡、公共衛生、動物福利，有其考量，且法令規範更充分後，未來會滾動式檢討、變動。

關於寵物分級管理，動保司長江文全說明，依據動物、寵物管理的強度、密度實施，黑名單為禁止飼養部分，灰名單為符合規定條件下可以飼養，白名單是一般飼主管理。（編輯：管中維）1140109