農業部擬增955物種禁輸入飼養 動團上街反對

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（中央社記者張雄風台北12日電）農業部擬增列禁止輸入飼養955種物種，動團今天上街頭表達反對，認為一味禁止，可能造大量棄養或產業轉地下化，反而造成動物福利負面影響，政府應該提供更清晰的指導方針。

農業部動物保護司3日召開「修正指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，增列禁止輸入或飼養動物，共計955種物種。根據名單，指定禁止輸入或飼養包含22類，如眼鏡凱門鱷、犰狳科所有種、河狸所有種、犬科所有種（家犬除外）；另外禁止飼養8種，包含浣熊、鱷龜所有種等。

寵物權益捍衛聯盟今天於台北市青島東路集會，並發布5點聲明。動保司表示，預計將於下午1時出面接受陳情。

聲明指出，禁養政策需科學根據，目前提出的禁養名單基本未經充分論證，缺乏必要的科學證據與法律支持。動保司應該向大眾公開提供這些物種是否真正對社會秩序與公共安全構成威脅的詳細資料，並確保每個物種在飼養環境中的適應性與安全性。

聲明表示，全面禁養非根本解決方案，這樣的做法未經深入調查，可能導致寵物市場與相關活動地下化，並增加政府監管的難度，進而引發寵物逃逸、棄養與不當對待等一系列社會問題。禁養名單的推動需要有充分的後續監管措施，而目前動保司並未針對後續執行的問題提出有效且可行的解決方案。

此外，聲明提到，在3日的會議中，學者與專業人士曾針對禁養名單提出疑慮，並試圖提供更具依據的建議。然而回應卻是過於武斷與不耐聽取。聲明指出，這顯示出政策決策過程中對特定群體的價值觀偏見。

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聲明認為，政府應該為飼主提供更清晰的指導方針，幫助了解飼養寵物所需的基本設施與環境要求，並透過相關法規加強飼養行為的管理與督導；單純透過禁養來解決問題，會讓真正遵守規範的飼主受到不公平的對待，對於非犬貓飼主的尊重與理解更顯不足。

聲明呼籲動保司在推動政策前，應先進行更充分的民眾溝通與宣導。全面禁養的決策背後應該有更詳細的民意調查，且對所有群體，無論是犬貓飼主還是非犬貓飼主，都應該給予平等的對待與尊重。（編輯：管中維）1140112