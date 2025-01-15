高中免試簡章公告 總名額18.8萬續創新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北15日電）教育部今天公布114學年度各就學區的高級中等學校免試入學簡章，受到少子女化影響，總計18.8萬餘名額，續創近年新低。特色招生專業群科名額則是較去年微幅降低。

根據教育部統計，114學年度高中免試入學總名額計18萬8316名額（113學年度為19萬5592名），占總招生名額的90.46%（113學年度為90.81%）。

免試入學是台灣最大宗的高中升學管道，又可細分為分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、學習區完全免試入學、免試入學單獨招生，部分有參採國中教育會考（會考）成績。

教育部表示，免試入學預計7月8日放榜，7月10日報到。學生如果想知道各校比序積分等資訊，可上網免費下載簡章，也可另外購買紙本簡章。

免試入學是多數台灣學生面對的第1次升學，教育部為輔導學生適性入學、熟悉所在就學區比序項目積分採計方式，由各就學區建置「志願選填試探與輔導系統」，1月及4月將有2階段志願模擬選填。

透過 Google News 追蹤中央社

除此之外，114學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學簡章也於今天公告。這項管道主要是讓技術型高中辦理實務選才，共有7944個招生名額（113學年度為8064個），3月10至14日受理報名，4月12、13日其中1天辦理術科測驗。

招生職群以餐旅群名額最多，共有44校55科（班）1699名；設計群居次，共有29校44科（班）1066名。相關資訊可參考教育部網站。（編輯：方沛清）1140115