教育部增數位教學技能 推師資培育導入生成式AI

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（中央社記者許秩維台北16日電）因應數位化浪潮，教育部委請國立台灣師範大學辦理工作坊，將生成式AI（人工智慧）與數位科技融入師資培育課程，協助全國師培大學教授掌握數位教學創新技能與未來力。

教育部今天發布新聞稿表示，委請台師大教育研究與創新中心15日到16日辦理「數位導入師培大學主題工作坊」，由多名學者和優履工作室籌備，帶領師培大學教授探索生成式AI在教育中應用潛力，推動數位科技有效融入教學現場。

工作坊首日安排「數位科技融入教育概論課程」，聚焦生成式AI在教育概論課程中應用，帶師培大學教授學習使用生成式AI與數位工具進行教學設計、文獻分析與教學研究，並透過案例分享，了解AI工具對課程創新與效率提升的貢獻。

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16日安排「數位科技融入教育實習課程」，以生成式AI在教育實習中應用為主軸，透過案例介紹，了解生成式AI如何支持教育實習中課程設計與教學評量，並於教學現場運用相關工具設計出實際教案。

教育部表示，期待深化數位科技在師資培育中應用，幫教師將數位工具適切融入課堂教學，進而促進教學方法創新，以激發學生學習興趣與創造力，提升學習效率，為未來教育環境轉型奠定堅實基礎，在數位時代中更具競爭力。（編輯：李明宗）1140116