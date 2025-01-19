汽油漲4角 95無鉛每公升31.1元創下4個月以來新高

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（中央社記者蘇思云台北19日電）國際油價持續上揚，台灣中油今天宣布，持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，20日凌晨零時起，汽油、柴油價格各調漲新台幣0.4元及0.2元；其中，發油量最大的95無鉛汽油調整後每公升新台幣31.1元，創下4個月以來新高。

中油表示，調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元。

中油表示，受美國擴大對俄國石油產業制裁及美國商用原油庫存持續下降影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲5.63美元，新台幣兌美元匯率貶值0.124元，漲幅為6.15%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3元及3.2元。不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收2.2元及2.6元。

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中油指出，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收2.6元及3元，因此，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.4元及0.2元。

中油說，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。汽、柴油各應調整2.6元及3元都由中油吸收，中油2024年全年共吸收約257.43億元。（編輯：蘇志宗）1140119