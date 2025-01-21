清晨竹苗、新北多處10度以下 白天陽光露臉回暖

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天清晨氣溫明顯偏低，中央氣象署發布10縣市低溫特報。氣象署觀測，竹苗地區及新北多處氣溫攝氏10度以下，白天各地陽光露臉，明顯回暖。

交通部中央氣象署發布低溫特報橙色燈號（非常寒冷）區域為苗栗縣，有6度以下氣溫的機率；低溫特報黃色燈號（寒冷）區域，包括：新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市，有10度以下氣溫的機率。

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氣象署觀測，清晨竹苗地及新北市多處氣在10度以下，最冷是苗栗大河6.2度，其次是新竹峨眉及苗栗造橋都是7.1度，苗栗龍溪7.5度，新北石碇8.1度。

氣象署說，清晨輻射冷卻效應，各地偏冷，清晨西半部及宜蘭、金門、馬祖低溫約10至14度，局部空曠地區及近山區平地在10度以下，花東地區及澎湖15、16度，白天強烈大陸冷氣團減弱，全台有陽光，氣溫明顯回升，預測北部及東半部高溫19至22度，中南部可達24、25度左右，澎湖整天15至19度、金門11至19度、馬祖10至14度，西半部日夜溫差大。（編輯：管中維）1140121