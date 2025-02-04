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日本進口嬰兒米餅鎘超標 398公斤邊境遭退運銷毀

2025/2/4 11:58（2/4 12:18 更新）
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食藥署4日公布邊境查驗不合格名單，日本進口「亀田製菓KAMEDA」嬰兒米餅7批、共約398.02公斤被發現重金屬鎘超標，於邊境攔截退運或銷毀。（食藥署提供）中央社記者曾以寧傳真 114年2月4日
食藥署4日公布邊境查驗不合格名單，日本進口「亀田製菓KAMEDA」嬰兒米餅7批、共約398.02公斤被發現重金屬鎘超標，於邊境攔截退運或銷毀。（食藥署提供）中央社記者曾以寧傳真 114年2月4日
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（中央社記者曾以寧台北4日電）食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，日本進口「亀田製菓KAMEDA」嬰兒米餅7批、共約398.02公斤被發現重金屬鎘超標，於邊境攔截退運或銷毀，未進入台灣市場。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有37項檢驗不合格產品，如日本出口嬰兒米餅、鮮金柑、蜜柑及哈密瓜，韓國出口葡萄及鮮草莓、印尼出口蛋酥花生及醋、澳大利亞鮮油桃等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

其中日本進口「嬰兒米餅Kameda Hai Hain」、「嬰兒米餅Kameda Yasai Haihain」等，由亀田製菓（株）於新瀉生產的嬰兒米餅，共7批、398.02公斤遭驗出重金屬鎘0.042到0.049 mg/kg不等，超過規定的0.040 mg/kg，全數依規定退運或銷毀。

食藥署代理署長林金富對媒體說明，食藥署已針對製造廠「亀田製菓株式会社」在邊境採逐批查驗。

食藥署統計，去年7月20日至今年1月20日止，受理日本進口嬰兒或幼童用餅乾報驗共329批，其中9批檢驗不合格，不合格率2.7%，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘。林金富表示，從今天起至3月3日止，在邊境針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採加強抽批查驗，也就是20%到50%。

至於本次違規輸入業者，包含追求卓越股份有限公司、向虹園貿易有限公司、昶緯興業有限公司及京奇貿易有限公司，林金富指出，在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

此次公布名單中，另有從日本輸入7批的鮮金柑，遭檢出農藥殘留氟大滅0.01到0.02ppm，超過規定的0.01ppm（定量極限）；另1批日本輸入蜜柑，遭檢出殘留農藥美氟綜0.02ppm，超過規定的0.01ppm（定量極限），共823.5公斤日本進口柑橘遭退運或銷毀。

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林金富指出，會針對輸入業者「梅村水菓有限公司」及「永全水果有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗；「上佳水果有限公司」在邊境維持逐批查驗，也就是100%檢驗農藥殘留合格後才可以輸入。

食藥署統計，去年7月20日至今年1月20日止，受理日本報驗的其他柑橘類，報驗批數為314批，檢驗不合格批數為15批，不合格率為4.8%，檢驗不合格原因為農藥殘留。林金富表示，已從今年2月4日起至3月3日止，在邊境針對日本報驗的柑橘採逐批查驗。（編輯：陳政偉）1140204

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食藥署統計，去年7月20日至今年1月20日止，受理日本進口嬰兒或幼童用餅乾報驗共329批，其中9批檢驗不合格，不合格率2.7%，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘。（食藥署提供）
食藥署統計，去年7月20日至今年1月20日止，受理日本進口嬰兒或幼童用餅乾報驗共329批，其中9批檢驗不合格，不合格率2.7%，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘。（食藥署提供）
（食藥署提供）
（食藥署提供）
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