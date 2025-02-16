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西半部防局部霧 吳德榮：氣溫漸降愈晚愈冷

2025/2/16 08:40
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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象署今天清晨至上午針對西半部、金馬地區發布濃霧特報。氣象專家吳德榮說，今天氣溫漸降，明晨部分平地低溫有機會降至10度以下；預估週末還有另一波更濕冷的冷空氣影響台灣。

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午西半部地區及金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，南投、苗栗至屏東及金門已或將出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨微弱鋒面掠過北部海面，迎風面低雲逐漸增多中，西半部有局部霧。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，昨天暖如春，今天氣溫漸降，愈晚愈冷，明天、18日早晚氣溫明顯偏低，乍暖還寒難將息，更要注意穿著調整。

吳德榮提到，明晨即有觸及大陸冷氣團標準的機率，部分平地的最低氣溫亦將降至攝氏10度以下；今天上午北海岸、東北部雲量稍增，有局部零星飄雨機率，下午起至明天各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星降雨。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，18、19日仍受大陸冷氣團影響，東側水氣略增，大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；北台灣偏冷、中南部早晚冷，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，19日白天起至20日冷氣團漸減弱，氣溫回升；21日另一波鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降；22、23日強冷空氣持續南下，比上波濕冷，能否跨進強烈大陸冷氣團門檻則還不一定，待持續觀察。（編輯：張雅淨）1140216

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吳德榮
吳德榮：白天暖如春天 16日入夜氣溫降吳德榮：降雨趨緩 16日冷氣團報到各地再轉冷
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