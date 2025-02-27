工程師肩膀抽痛連臂難眠 確診頸椎間盤突出壓迫神經

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）53歲電子工程師江姓男子長時間使用電腦，5年前開始肩膀痠痛，接著在睡覺時從左側肩膀抽痛到手臂，嚴重影響睡眠；診斷是頸椎間盤突出壓迫神經，手術復原不需復健治療。

阮綜合醫院今天發布新聞稿表示，江男因工作需求，長時間打電腦，從肩膀痠痛到手，後來逐漸變成整天痠麻痛、肩頸臂僵硬，生活及工作都有困難。

江男到阮綜合就醫，經頸椎核磁共振掃描才發現是頸椎第4至6節椎間盤突出壓迫神經，阮綜合神經外科醫師鄭傑陽表示，江男後來接受「活動式人工頸椎間盤」置換術，當手術後麻醉清醒後，頸肩臂疼痛感即消失，住院3天就返家，一週後回診評估，不需復健治療。

鄭傑陽指出，頸椎退化問題一般出現在50歲左右，頸椎過長時間固定單一角度，導致軟骨退化；正因為長期姿勢不良，頸椎盤退化者身形上有龜頸駝背等特徵，臨床上常見職業別是長期使用頸部到手臂力量的工作，像是裁縫師、豬肉攤商、檳榔攤老闆、大型車駕駛，或者白領工作者，如會計、工程師、建築師等。

鄭傑陽建議，民眾要避免罹患頸椎間盤突出，要先改掉低頭族姿勢，可以每隔1小時起身，將雙手向側邊彎曲呈現W字，同時頸部緩緩向後進行伸展。

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此外，若已罹患頸椎間盤突出者，不需要執意強化頸部肌肉，例如單手抱頭讓頸部向側邊彎曲的伸展，容易使頸椎間盤突出惡化，也無益於緩解症狀。

鄭傑陽建議，患者症狀嚴重並經各項檢查後確診為頸椎間盤神經壓迫，可以考慮「活動式人工頸椎間盤」置換術治療，手術時間約2小時，除能解除各種痠麻腫痛等症狀，還能保持頸椎活動度、頸椎自然前凸弧度效能，同時有減緩、保護鄰近節與降低退化；但是並非所有頸椎疾病都適合此手術，須經醫師審慎評估。（編輯：陳仁華）1140227