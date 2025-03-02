溫哥華戶外冒險旅遊展 台灣觀光攤位大受歡迎

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（中央社記者程愛芬溫哥華1日專電）一連兩天的溫哥華戶外冒險旅遊展今天登場，台灣觀光署設攤展示台灣作為冒險旅遊勝地的無限魅力，有自行車愛好者想去台灣體驗鐵馬樂趣，還有許多「鳥迷」們摩拳擦掌計劃到台灣參加世界賞鳥博覽會。

在溫哥華會展中心（Vancouver Convention Centre）舉行的戶外旅遊冒險展（Vancouver Outdoor Adventure Show），每年吸引1萬多人觀展，今年逾250個攤位，其中台灣觀光署的展攤設計十分吸睛，大大的台灣地圖上呈現了全台自行車路線和瑰麗的自然景致，令許多加拿大戶外活動愛好者前來打探觀光訊息。

台灣觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢表示，加拿大人非常喜歡戶外休閒活動，因此參展著重介紹台灣多樣的自然風光和人文特色，更聚焦在自行車旅遊的推廣。「我們設計的大地圖以環島1號線為基礎，透過北、中、南、東十大自行車景點以及周邊自行車路線的介紹，吸引不少人探詢如何鐵馬遊台灣。」

很喜歡騎自行車旅遊的布萊恩對中央社表示，久聞台灣的自行車路線規劃很完善，一定要去體驗一下。「我知道CNN曾評選日月潭車道是『世界十大最美自行車道』之一，我就夢想能騎著自行車欣賞湖泊及山林繚繞的美景。如果順利，希望今年抽空去一趟。」

代表全球各地觀鳥活動的全球非營利機構─世界鳥類博覽會執行委員會（World Birdfairs Council,WBC），為促進世界鳥類保育及賞鳥生態旅遊，將於今年9月19在台灣舉辦第1屆世界賞鳥博覽會。

好幾位酷愛賞鳥的達人在現場詢問關於9月到台中參加首屆世界賞鳥博覽會（World Bird Fair）的訊息，他們除了想在台灣探訪豐富的鳥類資源外，也打算抽空一覽幾個著名的旅遊景點。

溫哥華賞鳥達人羅培茲夫婦說：「我們喜歡『慢旅』的節奏，所以除了賞鳥、享受一下幻羽世界外，也想趁機坐火車遊台灣。」

超值旅遊總經理林挺睦一整天忙著招呼宣傳台灣，很累卻很開心，因為民眾反應非常好。「許多加拿大人青睞生態旅遊，台灣豐富的環境生態，多變的地形，很適合喜愛戶外活動的加拿大人探索。」

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2024年北美市場赴台旅遊的國際旅客人次達76.3萬人次，較2023年成長23%，成功超越疫情前赴台旅遊人次水準，顯見台灣具獨特性的觀光資源，獲北美旅客青睞。

加拿大已是美洲地區來台第二大客源國，但觀光署認為仍有更多開發潛力，透過參與大型展會活動宣傳國際旅客遊台灣的多種優惠，例如，過境免費半日遊、「遊台灣金福氣」5000元抽獎活動等，必將進一步吸引加拿大人探索台灣之美。（編輯：韋樞）1140302

不少溫哥華賞鳥達人計劃9月到台中參加首屆世界賞鳥博覽會，順便詢問其他台灣觀光資訊。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年3月2日