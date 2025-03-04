政大推跨界教師學術交流講座 首開放20校外名額

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（中央社記者許秩維台北4日電）政治大學表示，為深化跨領域學術交流，這學期續開「知識與實踐匯流：政大傑出研究學者講座」選修課，並增設「老師與談」環節，且首度開放20個名額給校外教師或碩博士生參與。

政治大學今天發布新聞稿指出，為強化跨域研究基礎，政治大學於112學年開設「知識與實踐：政大傑出研究學者講座」，課程邀請來自不同領域的政大傑出研究學者進行授課，講師皆為榮獲學術特優獎或學術優良獎的頂尖學者。

課程發起人、政治大學商學院講座教授司徒達賢表示，政大作為研究型大學，擁有眾多在國際學術界備受肯定的學者，可惜跨領域的學術交流仍然有限，希望透過這門課程，讓來自不同領域的教師能有更多對話機會，相互啟發、激盪新思維，成為促進跨領域合作的催化劑。

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政大這學期續開「知識與實踐匯流：政大傑出研究學者講座」選修課，並增設「老師與談」環節，讓講座不僅是單向知識傳遞，更成為真正的跨領域對話平台；除了開放校內學生選修，更首度開放20個名額給校外教師或碩博士生參與。

政大提到，課程安排涵蓋心理學、科技、資訊、經濟、政治、數學等多元領域，授課方式深入淺出，希望讓學生得以理解不同領域的核心概念與研究成果，也為教師提供跨界學術對話的契機。（編輯：戴光育）1140304