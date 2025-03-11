陽明交大開發AI補償技術 解決螢幕亮度衰退問題

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（中央社記者許秩維台北11日電）陽明交大團隊結合AI技術開發智能補償系統，可根據使用者操作行為、使用時長等，提供量身訂製的補償方案，解決手機或筆電螢幕亮度衰退的問題，讓螢幕保持最佳狀態。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，手機或筆電使用一定時間後，螢幕亮度與色彩可能逐漸衰退，這是因有機發光二極體長期使用後導致亮度衰退，多數廠商在出廠前會進行燒機測試，根據平均數據統一補償，但產品間存在個體差異且消費者使用習慣不一，無法滿足所有用戶需求。

為解決這個問題，陽明交大電機工程系教授趙昌博的團隊歷時兩年，透過嵌入式AI技術，開發出智能補償系統，這也是全球首創的AI智能模型，系統可根據使用者的操作行為、環境溫度與使用時長，提供量身訂製的補償方案，徹底解決亮度衰退問題，使螢幕保持最佳狀態。

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團隊實驗結果顯示，在顯示器使用超過1000小時後，使用AI補償技術可將紅、綠、藍等三原色的亮度分別恢復至97.1%、93.9%與95.1%，顯示精度遠超過傳統方法，為消費者提供更穩定的視覺體驗。

趙昌博表示，成功解決顯示器亮度衰退的問題後，團隊將目光投向更高難度的領域，包括AR（擴增實境）或VR（虛擬實境）眼鏡的Micro OLED色差補償，以及光電感應器的雙向光電轉換技術，期望未來能讓光能與電能的轉換更精準，消除亮度與色彩衰退對光電設備性能的影響。（編輯：李亨山）1140311