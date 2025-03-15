精進空污環境治理 環境部擬成立空品監測預報中心

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（中央社記者郭建伸台北15日電）台灣近一個月有兩次空品不良事件引發關注。環境部下週赴立法院進行空品應變作為專案報告，內容提到，除精進現行作為，將成立「空氣品質監測與預報中心」，以監測數據及強化預報精進空污環境治理。

立法院社會福利及衛生環境委員會17日邀請環境部長彭啓明及衛生福利部等單位就「氣象變異致國內空品惡化，精進預報與跨部會應變作為」進行專題報告並備質詢。環境部已將書面報告送抵立法院。

環境部報告提到，台灣2、3月北方系統影響逐漸減小，大陸冷高壓南下不若冬季頻繁，使高壓出海至高壓迴流影響時間拉長，致使西半部地區弱風時數增加，導致空氣污染物持續累積造成高濃度；近一個月台灣有兩次空氣品質不良事件，包含2月25日至2月28日、3月10日至3月12日，即是因高壓出海至高壓迴流致污染物累積。

有關應變作為，環境部指出，當2月27日西半部空品持續惡化時，環境部成立中央第二級空氣污染防制指揮中心，並召集地方環保局等單位召開應變會議，且協調經濟部、台電公司進行協和、麥寮、台中、興達電廠降載減排，降載電量共11億3199萬度，相當於減少新北市66天所需電量的排放量。

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環境部指出，改善空品要多管齊下，環境部曾舉辦公民咖啡館會議徵集建言，並舉辦論壇邀集外國代表、學者分享經驗，除了將成果研擬為「新空品政策白皮書」，也在今年初調整空氣品質（AQI）污染物門檻數值，採取更嚴格標準，提前啟動預警通報。

環境部指出，日前舉辦論壇曾發現，社會大眾期待強化公私協力，為回應此需求，環境部將進行組織職能強化工作，成立「空氣品質監測與預報中心」，以監測數據分析及更精準的預報模式強化預報準確度，並精進空污智能環境治理，藉此邁向永續淨零與智慧綠能發展。（編輯：翟思嘉）1140315