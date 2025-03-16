強烈大陸冷氣團影響 苗栗以北低溫特報

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（中央社記者張雄風台北16日電）交通部中央氣象署今天上午更新低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，今天至明天苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

低溫橙色燈號為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣；低溫黃燈為新竹市，可能有局部10度以下低溫。

氣象署並發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，今天上午至明天晚上澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），台東縣（含蘭嶼、綠島）、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。（編輯：管中維）1140316