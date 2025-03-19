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加里山大坪支線木棧橋基掏空 4/21起封閉5天整修

2025/3/19 17:16（3/19 17:56 更新）
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農業部林業及自然保育署新竹分署19日表示，苗栗南庄加里山登山步道大坪支線3K+300處有橋基掏空情形，預計4月21日至4月25日暫時封閉，辦理拆除作業並整理路基。（林保署新竹分署提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月19日
農業部林業及自然保育署新竹分署19日表示，苗栗南庄加里山登山步道大坪支線3K+300處有橋基掏空情形，預計4月21日至4月25日暫時封閉，辦理拆除作業並整理路基。（林保署新竹分署提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月19日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）被譽為「台版富士山」的苗栗南庄加里山登山步道，經檢測多處木棧橋須補強，其中大坪支線有橋基掏空情形，林保署預計4月21日起封閉5天施工，提醒山友提前改道。

農業部林業及自然保育署新竹分署今天表示，為維護遊客安全，委外辦理設施檢測，發現加里山登山步道多處木棧橋須辦理補強作業，陸續展開補強工程。

新竹分署指出，其中大坪支線3K+300處因木棧橋基礎掏空，預計辦理拆除作業並整理路基，定於4月21日至25日暫時封閉大坪支線步道。

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加里山主要有鹿場、大坪2個登山口。新竹分署說，施作期間由大坪登山口進入的山友需提前改道，由杜鵑嶺線步道或於大坪支線1.1K處繞行替代山徑登頂；若從鹿場登山口登頂則不受影響。

不過，因改道及替代山徑路線較大坪支線陡峭，新竹分署提醒山友留意自身體能及身體狀況，近期於步道行進時應評估山區步行環境風險並謹慎小心。（編輯：李錫璋）1140319

苗栗南庄加里山登山步道經檢測多處木棧橋須補強，其中大坪支線有橋基掏空情形，農業部林業及自然保育署預計4月21日至25日施工，提醒山友提前改道，若從鹿場登山口登頂則不受影響。（林保署新竹分署提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月19日
苗栗南庄加里山登山步道經檢測多處木棧橋須補強，其中大坪支線有橋基掏空情形，農業部林業及自然保育署預計4月21日至25日施工，提醒山友提前改道，若從鹿場登山口登頂則不受影響。（林保署新竹分署提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月19日
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