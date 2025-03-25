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27日前各地晴到多雲 28日起轉涼有雨

2025/3/25 18:06（3/25 21:41 更新）
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圖為民眾到台北市中正區戶外活動。中央社記者張皓安攝 114年3月24日
圖為民眾到台北市中正區戶外活動。中央社記者張皓安攝 114年3月24日
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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象署表示，27日前各地大致晴到多雲，27日台東可能有焚風，高溫上看攝氏36度；28日鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，從清晨起氣溫一路下滑，29日北部清晨低溫約15度。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，明天白天各地高溫約28至33度，27日再上升至34度左右，南部近山區可能達35度。而27日偏西南風，預估台東地區會有焚風發生，可能出現36度左右高溫。

陳姵安表示，28日鋒面通過及東北季風增強，清晨開始一路降溫，預估北部、東北部清晨約24度，中午前後會降到20度，持續下降至29日清晨約15度。

陳姵安指出，這波東北季風預估影響至4月1日，影響期間北部全天約15至18度、中部16至23度、南部17至25度。

降雨方面，陳姵安說，27日前各地大致晴到多雲，台東、恆春半島有零星短暫雨；27日午後中南部山區也有零星短暫陣雨。

陳姵安表示，28日鋒面通過，接著東北季風增強，全台有局部短暫陣雨，北部、基隆北海岸有陣雨或雷雨；29日起至4月1日東北季風影響，29日晚間起華南雲雨區東移，預估29日晚間至31日雨勢相對較明顯期間，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫雨。

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陳姵安指出，4月2日東北季風減弱，但水氣仍偏多，4月3日才開始轉乾；目前預估清明連假前半段天氣可能相對穩定，但後半段可能會有下一波水氣影響，需持續觀察。

陳姵安提醒，明天至28日清晨金門、馬祖、西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度；28至30日新竹到雲林沿海空曠地區、澎湖及恆春半島易有9至10級強陣風。（編輯：張雅淨）1140325

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