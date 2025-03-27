台師大研議A+比例上限15% 學生會籲暫緩試辦

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（中央社記者許秩維台北27日電）台師大因應成績膨脹問題，研擬「A+比例上限15%」的提案。台師大學生會今天表示，問卷調查顯示，學生擔心此作法將造成修課負擔加重，逾8成不支持並呼籲暫緩。

國內不少大學面臨成績膨脹問題，包含學生拿A+成績的比例過高。台灣師範大學學生會今天發布新聞稿指出，校方因應成績膨脹的問題，日前提出A+比例限制為15%的因應措施，學生會也透過問卷調查學生意見，短短4天即獲得1111份回覆。

根據台師大學生會調查顯示，82.9%學生不支持A+比例限制為15%的作法，82.3%學生認為學校應暫緩調整成績評量制度；學生擔心比例限制將造成修課負擔加重，以及增加求學、求職、尋求實習的負擔。

台師大學生會提到，比例限制可能加劇班內競爭和學生壓力，校方未經充分討論即倉促提案，恐影響學生權益，A+比例限制可能削弱師大學生的跨校競爭力，且各院系差異甚大，統一進行比例限制，恐錯誤評量學生學力，呼籲暫緩試辦。

台師大學生會認為，校方應充分理解現場、評估影響、建置資源，再推動政策，應先進行院系的焦點座談，探求平均分數上升的結構性因素，再研擬計畫，而非匆忙採「一刀切」政策，同時建議可先試著輔導評分鑑別度不足、評量基準不清的教師，解決教師在評量時的困擾。

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台灣師範大校方透過文字回應，尊重學生會立場，感謝學生們積極參與討論、表達看法，學校理解此政策涉及學生學習與未來發展，教務處將持續蒐集更多不同面向的意見，並透過多元管道進行評估，以確保決策過程兼顧公平性與可行性。

台師大校方提到，學校已規劃於3月28日（和平校區）及4月8日（公館校區）舉辦說明會，聆聽師生及相關單位意見，校方將根據各界回饋，審慎評估相關措施的影響；並積極研議更完善的學習輔導與評量機制，以確保學習評量能兼顧公平性、辨別度與學術競爭力。（編輯：陳政偉）1140327