加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 生活

台師大研議A+比例上限15% 學生會籲暫緩試辦

2025/3/27 14:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北27日電）台師大因應成績膨脹問題，研擬「A+比例上限15%」的提案。台師大學生會今天表示，問卷調查顯示，學生擔心此作法將造成修課負擔加重，逾8成不支持並呼籲暫緩。

國內不少大學面臨成績膨脹問題，包含學生拿A+成績的比例過高。台灣師範大學學生會今天發布新聞稿指出，校方因應成績膨脹的問題，日前提出A+比例限制為15%的因應措施，學生會也透過問卷調查學生意見，短短4天即獲得1111份回覆。

根據台師大學生會調查顯示，82.9%學生不支持A+比例限制為15%的作法，82.3%學生認為學校應暫緩調整成績評量制度；學生擔心比例限制將造成修課負擔加重，以及增加求學、求職、尋求實習的負擔。

台師大學生會提到，比例限制可能加劇班內競爭和學生壓力，校方未經充分討論即倉促提案，恐影響學生權益，A+比例限制可能削弱師大學生的跨校競爭力，且各院系差異甚大，統一進行比例限制，恐錯誤評量學生學力，呼籲暫緩試辦。

台師大學生會認為，校方應充分理解現場、評估影響、建置資源，再推動政策，應先進行院系的焦點座談，探求平均分數上升的結構性因素，再研擬計畫，而非匆忙採「一刀切」政策，同時建議可先試著輔導評分鑑別度不足、評量基準不清的教師，解決教師在評量時的困擾。

google news透過 Google News追蹤中央社

台灣師範大校方透過文字回應，尊重學生會立場，感謝學生們積極參與討論、表達看法，學校理解此政策涉及學生學習與未來發展，教務處將持續蒐集更多不同面向的意見，並透過多元管道進行評估，以確保決策過程兼顧公平性與可行性。

台師大校方提到，學校已規劃於3月28日（和平校區）及4月8日（公館校區）舉辦說明會，聆聽師生及相關單位意見，校方將根據各界回饋，審慎評估相關措施的影響；並積極研議更完善的學習輔導與評量機制，以確保學習評量能兼顧公平性、辨別度與學術競爭力。（編輯：陳政偉）1140327

#台師大
#台灣師範大學
#成績
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：