加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 生活

屏東清明應景食品抽驗 檢出花生粉黃麴毒素超標

2025/3/27 16:05（3/27 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
清明節將至，屏東縣衛生局抽驗應景食品，在傳統市場、春捲攤商、大賣場及超市等場所抽驗共52件。（屏東縣衛生局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月27日
清明節將至，屏東縣衛生局抽驗應景食品，在傳統市場、春捲攤商、大賣場及超市等場所抽驗共52件。（屏東縣衛生局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）屏東縣衛生局抽驗清明節應景食品，在傳統市場、春捲攤商、大賣場及超市等場所抽驗共52件，檢驗結果1件不符規定，為花生粉黃麴毒素超標；衛生局提醒，開封後應冷藏。

清明節即將來臨，衛生局今天新聞稿表示，已於傳統市場、春捲攤商、大賣場及超市等場所抽驗應景產品共52件，檢驗結果1件不符規定；為花生粉黃麴毒素總量超標（標準4μg/kg以下），已請業者立即下架，並移請來源廠商所轄高雄市政府衛生局處辦。

衛生局指出，此次抽驗品項包含春捲、潤餅皮（春捲皮）、壽桃、花生粉、紅龜粿、豆干、禽肉品、豬肉、艾草粿、水產品、蔬菜類及香菇素雞等應景或祭祀產品；檢驗項目包括食品中微生物衛生標準、甲醛、防腐劑（己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸）、規定外色素、動物用藥多重殘留、乙型受體素、動物用藥多重殘留（48項）、還原型孔雀綠、結晶紫及其代謝物等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局長張秀君提醒，祭祖供品長時間放置於室溫下容易孳生微生物，建議冷藏保存以維持食品新鮮度，祭祀後應將食品充分加熱後再食用，以避免食品中毒案件發生。另外，紅龜粿、草仔粿等粿類食品多以糯米製成，黏性高且不易消化，如有年長者或幼兒於食用時，最好能協助切成小塊後再食用，以避免發生食道阻塞，並提醒腸胃機能不佳民眾，應適量食用、以免消化不良。

張秀君也說，食用潤餅是清明節傳統習俗，呼籲民眾應避免選擇偏白或彈性過Q潤餅皮，以及花生粉購買後應妥善保存於適當條件，開封後應立即冷藏，以免增加黃麴毒素孳生風險。（編輯：陳政偉）1140327

#屏東
#張秀君
#清明節
#衛生局
#高雄市政府
張秀君
屏東行動復能車服務逾4萬人次 獲贈2輛車量能提升
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：