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搶救黑熊後宣導改良式獵具 獵人更換意願提高

2025/4/2 18:45
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（中央社記者楊淑閔台北2日電）農業部林業署日前搶救2隻被套索所傷的台灣黑熊。台東分署今天表示，以往每次搶救後，會到部落加強宣導換成改良式獵具，獵人的意願會增加。林業署統計迄今已換7095具。

台東延平桃源部落巡守隊3月31日發現1公1母台灣黑熊，相距約10公尺分陷套索，所幸及時通報農業部林業及自然保育署，經台東分署搶救時僅受輕傷，是首例同時搶救2隻黑熊。

林保署台東分署自然保育科長林孟怡告訴中央社記者，這次傷到指頭，不是整隻掌，獸醫師評估不至於影響之後的活動及覓食，所以就地野放。

台東分署技佐李宜明說，打麻醉藥後，有清創傷口，使用抗生素、消炎藥等處置，一般也會檢查有無腫脹壞死、骨折，無虞才就地野放，因為首次當場野放，以後會考量帶追蹤器到現場使用。

此案顯示受爭議的金屬套索山豬吊獵具仍在使用，且1次誤傷2隻黑熊。李宜明說，其實部落巡守隊也會循著獵徑搜尋獵具，進行清除；搶救完黑熊，到部落加強宣導，會有獵人拿出金屬獵具，與林業署交換免費的改良式獵具，每次在搶救過後宣導，交換件數會再增加。

他指出，以台東縣來說，迄今推動3年，已經交換1411具左右。林業署統計，全國已累計交換7095具改良式獵具。

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交換獵具的同時，持續收集意見，精進獵具功能，讓獵人更願意使用，同時減低對野生動物的傷害。李宜明舉例，最初有獵人反映第1代改良式獵具彈簧易被動物扯斷，之後就進行強化；還有使用制動器及8字環，讓套索不會因為拉扯而無限制地鎖得更緊，以及鋼索變粗，降低肢體重傷的問題發生。

他說，改良式獵具目前是第3代，會持續收集獵人的意見改進，而老獵人的評價是不影響狩獵，願意使用。（編輯：管中維）1140402

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