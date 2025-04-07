關稅震撼台股重挫 醫提醒連續失眠3天以上要注意

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（中央社記者曾以寧台北7日電）美國對等關稅風暴，今天台股連假後開盤狂跌。精神科醫師提醒，投資人若越看越心慌，就要避免接觸相關訊息，若連續3、4天失眠或淺眠，出現焦慮、憂鬱症狀，就要尋求專業援助。

美國總統川普的關稅戰引發全球股災，台股今天清明連假後開市湧現恐慌性賣壓，終場重挫2065.87點、跌幅達9.7%，創歷史單日最大跌點及跌幅紀錄。

開業精神科醫師蔡長哲今天接受媒體電訪說明，從精神醫學來看，股市跳水是較大的系統性風險，且從過往股災、金融海嘯經驗推測，在接下來的1到2週，會有較多患者湧入精神科。

股市動盪導致精神壓力，蔡長哲說，最常見造成的問題與重要情緒指標，就是焦慮導致失眠，患者可能晚上睡不著，或即使睡著也僅是淺眠，會作夢、一直醒，睡得不安穩；若此狀況持續3、4天，出現焦慮、憂鬱或情緒低落等症狀，就要向專業求助。

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原本就有精神疾患者還可能會加重病情，蔡長哲提醒，試著太極拳、瑜伽等舒緩運動，放鬆自己的肌肉，幫助減少焦慮；此外，按照平常的規律生活也很重要，「該吃就吃、該睡就睡」，盡力維持正常生活作息。

蔡長哲指出，除照著每天該做甚麼、按部就班去做，也要避免接觸外在焦慮來源。越看相關新聞，當然會越來越心慌，這段時間建議避免接觸新聞；若真的有需要，也可以找財經方面專業人士談談，了解實際狀況與對自己經濟面的影響。（編輯：陳清芳）1140407