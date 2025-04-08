合歡山杜鵑花季假日管制 行車違規插隊將取締

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）合歡山公路4月12日至6月15日假日上午6時至11時，實施花季高乘載及流量管制，南投林業分署今天提醒，合歡山車位有限，請搭大眾運輸及平日賞花，警方將取締管制站違規插隊。

迎接合歡山杜鵑花季，交通部公路局中區養護工程分局辦理高乘載與流量管制，12日到6月15日假日上午6時至11時，行駛台14甲線18公里處南投翠峰至41.7公里處花蓮大禹嶺路段，小客車須滿3人以上才放行，未滿3人小客車及大貨車禁止通行，機車、客運及乙類大客車不管制，管制期間視壅塞情形每10分鐘放行20輛車。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，合歡山國家森林遊樂區位於高海拔，高山群峰四季有不同景色，加上交通便利，吸引很多國內外遊客；每年雪季結束後，接著迎來高山杜鵑花季，玉山杜鵑首先綻放，為山林綠色植物增加豐富美麗色彩。

透過 Google News 追蹤中央社

南投林業分署表示，高山杜鵑花芽在前一年逐漸孕育，經歷冬季低溫刺激，到隔年春季氣溫回暖，花經由春化作用後綻開；為適應高山嚴苛環境，高山杜鵑有硬且厚革質葉片，表面有光亮臘質、葉緣反捲以減少水分蒸發及防寒，歡迎遊客觀察高山植物特性。

南投林業分署指出，合歡山國家森林遊樂區有昆陽、武嶺、合歡山莊收費停車場，但車位有限，請民眾多利用大眾運輸及平日時段分流賞花；提醒車輛依序排隊通過管制站，若違規插隊將由警方錄影取締，並切勿隨意違規停車、逆向超車、超速與疲勞駕駛。（編輯：吳素柔）1140408