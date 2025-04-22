低血壓仍應當心 醫提醒常見暈厥無力等症狀

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）多數人只注意高血壓風險，較少留意低血壓。醫師提醒，關鍵在變化幅度，如高速行駛汽車突降速或緊急剎車，就容易出狀況，若持續頭暈、無力甚至暈厥，應盡快就醫檢查。

天生血壓低不一定是有問題，聯安預防醫學機構聯安診所心臟內科主任施奕仲近日透過新聞稿指出，高血壓標準明確訂有上限，正常血壓卻沒有訂下限，可見身體若沒有任何不適，血壓低並不是一件壞事，因此在臨床上，醫師更在意是否伴隨低血壓症狀。

關鍵在於「變化幅度」，施奕仲舉例，如平時休息時血壓穩定在140/90mmHg，某天突然降到120/80mmHg以下，身體就可能出現頭暈、噁心、四肢無力等症狀，這時候即便血壓還在「正常範圍」，其實也是低血壓的一種。

施奕仲表示，這就像一輛平時習慣高速行駛的汽車，突然要降速行駛而緊急剎車，若調整不當，就容易出狀況。人體的血壓也是如此，收縮壓突然下降的幅度超過20mmHg以上，身體若來不及適應，就可能會導致不適。

突然站起來會頭暈是常見低血壓狀況，施奕仲指出，這種現象可能是「姿勢性低血壓」，因改變姿勢時血壓調節不及，導致大腦血液灌流短暫不足，多發生於血管彈性變差的人，如年長者、長期缺乏運動者，或是因脫水或營養不足導致血容量下降者。

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他建議動作慢一點，讓血管有時間調整，同時可透過規律運動維持血管彈性，並確保每天攝取足夠水分與電解質，有助減少這類情況發生。另外如服用降壓藥也可能出現低血壓症狀，服藥後出現不適，可主動與醫師討論評估調整。

施奕仲提到，若低血壓者身體狀況良好、無明顯不適，反而可能是心血管負擔小、血管彈性佳的表現。如果血壓變化劇烈、出現暈眩或無力等症狀，需評估是否為相對性低血壓或姿勢性低血壓，甚至進一步檢查確認是否有其他健康問題，了解自己身體，才是守護健康最好方式。（編輯：張雅淨）1140422