加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

養犬隻未按時施打狂犬病疫苗 飼主挨罰3萬元

2025/4/30 16:20（4/30 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣風姓男子飼養的犬隻未依規定注射狂犬病疫苗，遭縣府開罰新台幣3萬元卻未繳納，經法務部行政執行署新竹分署傳繳，風男才自行前往辦理分期，申請每月繳納3000元。圖非當事犬隻。（行政執行署新竹分署提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年4月30日
苗栗縣風姓男子飼養的犬隻未依規定注射狂犬病疫苗，遭縣府開罰新台幣3萬元卻未繳納，經法務部行政執行署新竹分署傳繳，風男才自行前往辦理分期，申請每月繳納3000元。圖非當事犬隻。（行政執行署新竹分署提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）苗栗風姓男子的犬隻因未依規定注射狂犬病疫苗，辯稱犬隻意外死亡、不知要辦除戶，仍遭苗縣府開罰新台幣3萬元未繳，經法務部行政執行署新竹分署傳繳，風男才申請分期繳納。

行政執行署新竹分署今天發布新聞稿表示，苗栗縣風姓男子因飼養犬隻動物狂犬病疫苗超過1年未補強注射，經輔導後仍未於期限內完成，遭苗栗縣政府依規定裁罰3萬元，但風男不服而提起訴願，被駁回後仍未繳納，苗縣府移送新竹分署執行

新竹執行分署表示，風男接獲傳繳通知後才自行到新竹分署辦理分期，申請每月繳納3000元，以免遭後續強制執行。

google news透過 Google News追蹤中央社

新竹執行分署指出，風男雖提訴願主張犬隻已意外死亡，不知犬隻死亡也需除戶，但苗縣府認為風男無從佐證犬隻死亡時間，也無法確認真偽，屢次電話連絡風男處理，仍未補強注射或完成犬隻除戶作業，予以開罰。

新竹執行分署提醒，家中有出生滿3個月的犬貓必須每年進行1次動物狂犬病疫苗預防注射，若未定期施打疫苗，經查獲可處3萬元至15萬元罰鍰。若犬隻離世後，也應依規完成除戶作業，可避免相關罰則。（編輯：林恕暉）1140430

#行政執行署
#苗栗縣
#新竹分署
#狂犬病
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：