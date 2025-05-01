教育部徵求台語朗讀文章 活潑有趣、貼近生活為佳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北1日電）教育部今天起到6月底，為全國語文競賽徵求台語朗讀文章，以活潑有趣、貼近生活的題材為佳，入選作品將提供每篇新台幣1200元稿酬，並優先用於後續年度競賽中。

教育部今天發布華語、台語兩版本新聞稿，同時還公布台語朗讀音檔，讓民眾在閱讀資訊同時，還可練習聽力及口說。

教育部指出，「全國語文競賽之台灣台語朗讀文章」徵求到6月30日，鼓勵各界接觸並多使用台語文字來創作，發揚語文多樣性及優美內涵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

投稿者可依文章內容，自行評估為適合學生朗讀或成人朗讀，文章字數以700至750字為限（含標點符號），且必須使用教育部頒布的「台灣台語常用詞辭典」漢字；部分情況如辭典沒有收錄的擬聲、擬態詞，則可使用「台灣台語羅馬字拼音方案」書寫。

教育部並提醒，投稿文章著重原創性，不能曾在任何地方以任何形式發表，包括使用過的演講稿也不行；另外，由於要用於語文競賽，為維護競賽公平性，也不能隨意發布文稿內容。相關資訊可參考教育部網站。（編輯：陳仁華）1140501