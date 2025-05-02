橋齡超過半百等問題 台鐵118年前補強8座橋

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（中央社記者余曉涵台北2日電）台鐵今天指出，包含八掌溪橋等8座橋梁，有橋齡太高、基樁裸露等問題，可能會因地震、颱風等天然災害影響行車安全，因此台鐵規劃118年前進行改善工程。

近年氣候變遷及極端氣候發生愈發頻繁，豪雨、洪水、土石流、地震、颱風等災害，造成嚴重天然災害並影響鐵路行車安全，台鐵工務處副處長朱我帆今天在例行記者會中表示，包含八掌溪橋、二號橋、深澳橋、下三叉河橋、石榴班溪橋、新三爺溪橋、田鶴溪橋及高屏溪大橋等8座橋梁，因為橋齡高、基樁裸露、橋高度太矮等不同問題，將進行改善工程。

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朱我帆說，「重點橋梁行車安全提昇計畫」推動橋梁改建工程期程，從114年至118年，總預算新台幣56.69億元，希望達到提升鐵路橋梁及耐震及耐洪能力、強化鐵路交通穩定性及便利性以及維持區域交通流暢、便捷，促進地方經濟發展等目標。

朱我帆指出，橋梁改善工程期間，不會影響行車，目前台鐵在辦理規劃作業，預計114年底前完成，接續執行用地取得及工程發包施工，未來將全力進行相關橋梁改善工程，讓計畫如期完工。（編輯：陳政偉）1140502