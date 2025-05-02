加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

橋齡超過半百等問題 台鐵118年前補強8座橋

2025/5/2 16:44（5/2 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵工務處副處長朱我帆（圖）2日在例行記者會表示，八掌溪橋、二號橋等8座橋梁將進行改善工程，橋梁改善工程期間不會影響行車，目前台鐵正辦理規劃作業，預計114年底前完成。中央社記者余曉涵攝 114年5月2日
台鐵工務處副處長朱我帆（圖）2日在例行記者會表示，八掌溪橋、二號橋等8座橋梁將進行改善工程，橋梁改善工程期間不會影響行車，目前台鐵正辦理規劃作業，預計114年底前完成。中央社記者余曉涵攝 114年5月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北2日電）台鐵今天指出，包含八掌溪橋等8座橋梁，有橋齡太高、基樁裸露等問題，可能會因地震、颱風等天然災害影響行車安全，因此台鐵規劃118年前進行改善工程。

近年氣候變遷及極端氣候發生愈發頻繁，豪雨、洪水、土石流、地震、颱風等災害，造成嚴重天然災害並影響鐵路行車安全，台鐵工務處副處長朱我帆今天在例行記者會中表示，包含八掌溪橋、二號橋、深澳橋、下三叉河橋、石榴班溪橋、新三爺溪橋、田鶴溪橋及高屏溪大橋等8座橋梁，因為橋齡高、基樁裸露、橋高度太矮等不同問題，將進行改善工程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱我帆說，「重點橋梁行車安全提昇計畫」推動橋梁改建工程期程，從114年至118年，總預算新台幣56.69億元，希望達到提升鐵路橋梁及耐震及耐洪能力、強化鐵路交通穩定性及便利性以及維持區域交通流暢、便捷，促進地方經濟發展等目標。

朱我帆指出，橋梁改善工程期間，不會影響行車，目前台鐵在辦理規劃作業，預計114年底前完成，接續執行用地取得及工程發包施工，未來將全力進行相關橋梁改善工程，讓計畫如期完工。（編輯：陳政偉）1140502

#台鐵
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：