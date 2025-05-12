華航招募桃機運務員及資訊工程師 8月起陸續報到

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（中央社記者余曉涵台北12日電）中華航空今天宣布，即日起招募「桃園機場運務員」及「資訊工程師」，預計延攬超過60名新血加入團隊，8月起陸續報到。

看好全球旅運需求，中華航空今天發布新聞稿表示，即日起招募「桃園機場運務員」及「資訊工程師」，以因應旅遊市場及未來新機引進計畫。

華航說，這次招募桃園機場運務員，報考資格為大學學歷以上，需具備2023年6月27日（含）以後的多益600分或同等英語認證成績，若具有第二外語能力尤佳。

華航指出，網站報名期間自即日起至5月20日晚間11時59分止，通過書面資料審核者，將於6月7日進行初試，6月14日複試，經初複試成績及綜合評量獲錄取者，最快今年8月陸續分批報到受訓。

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華航說，資訊工程師除須具備英文成績外，歡迎相關科系者報考，非資訊本科系畢業者具備相關證照亦可，詳細甄試條件，可透過官網查詢，資訊工程師預計於9月報到。

華航表示，目前修護人員也在熱絡進行招募中，報名時間至5月27日晚間11時59分止，為擴展航網及機隊更新計畫全面部署，全年無休持續接受培訓機師報考。（編輯：李亨山）1140512