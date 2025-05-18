彰化辦海牛文化節 永續無形資產、力推在地美景

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（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）國際海牛文化節今天登場，透過生態體驗讓更多人認識潮間帶牛車採蚵、芳苑漁村文化等，縣府表示，牛車採蚵搭配當地潮間帶景觀及溼地紅樹林海空步道，成為芳苑沿海獨特美景。

國際海牛文化節今天在芳苑普天宮登場，活動有潮間帶牛車生態體驗、海牛無形文化展、寫生比賽、海牛疊印趣、海牛飼育員實習營、市集、摸彩等，吸引許多親子參加。

彰化縣長王惠美出席指出，為促進觀光，縣府也辦理芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫，改善閒置空間串聯各角落，讓遊客從潮間帶玩到漁村巷弄。

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縣府表示，芳苑鄉沿海地區「潮間帶牛車採蚵」為彰化縣無形文化資產，是日治時期沿用至今的漁法，由漁戶運用特殊訓練牛隻作為海牛，前往潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，2016年成為彰化首個以產業登錄的無形文化資產，2020年轉為傳統知識與實踐類無形文資。

隨著社會變遷，縣府指出，機械化採蚵車（牡蠣搬運機）日漸取代牛車，潮間帶牛車採蚵有瀕臨滅失危機，目前芳苑海牛僅剩12隻協助養蚵工作，為保護這項文化、維持傳統漁法並展現芳苑沿海漁村特色，辦理海牛文化節推廣，盼海牛文化永續經營。（編輯：戴光育）1140518