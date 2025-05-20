糧食作物加工應用 農試所與嘉大研發益生菌甘藷粉

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）農業部農業試驗所與國立嘉義大學食品科學系共同研發推出「益生菌甘藷粉」，是具膳食纖維及花青素等機能性的創新甘藷加工品，有興趣的業者可向農試所洽詢技術移轉。

根據農試所日前提供的資訊，「益生菌甘藷粉」結合甘藷營養與複合益生菌的雙重優勢，是具膳食纖維及花青素等機能性的創新甘藷加工品。

農試所表示，甘藷是台灣重要的雜糧作物，不僅富含多種營養素及膳食纖維，更具備良好的益生質（prebiotics）特性。益生質是促進腸道內益生菌生長的重要來源，有助於維持腸道健康，利用甘藷豐富的益生質成分，促進益生菌增殖與活性，對人體健康具有潛在效益。

農試所選用台農57號及73號甘藷，搭配嘉大團隊精選的複合益生菌，透過跨機構學術合作，開發富含機能性成分的益生菌甘藷粉，將傳統農產品結合食品加工科技，同時推動農產加工與功能性食品的發展，為甘藷產業開拓更多元的創新應用與高值化發展方向。

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農試所說，全台甘藷栽培面積約1萬公頃，隨著飲食型態改變，甘藷也從傳統糧食作物，逐漸轉型為健康與養生的代表性食材。農試所與嘉義大學合作研發「益生菌甘藷粉」，採用特殊製程保留甘藷完整營養價值與天然甜味，並結合益生質與複合益生菌的雙重好處，產品無添加人工色素、香料及防腐劑，打造新選擇。

農試所說，「益生菌甘藷粉」不僅適合作為日常保健食品的基底原料，可搭配優格、牛奶及豆漿，也適合應用於各式機能性飲品、營養棒及即沖飲品的開發，具高度市場潛力。（編輯：管中維）1140520