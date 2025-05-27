便秘成困擾 醫：益生元水果助腸道通順

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北27日電）便秘成困擾，從學童到長者盛行率約2至4成，不少民眾習慣吃益生菌整腸，醫師說，即使大量補充益生菌也無法長期定植於腸道，攝取含益生元水果有助益菌生長，維持通順度。

便秘成為國人生活中的常見難題，根據去年調查顯示，台灣學齡兒童中有32.2%曾經歷便秘，約每3名學童就有1人，其中女生發生率明顯高於男生。成年族群也常受排便不順所苦，盛行率約在15%至25%；隨年齡增長情況更嚴重，65歲以上長者約有四成飽受便秘困擾。

腸胃好，人不老，台灣腸道醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和醫院胃腸內科主治醫師郭昭宏今天在記者會表示，腸道健康是身體整體健康的根本。許多腸道困擾其實可以透過簡單的飲食調整改善，補充足量的膳食纖維與天然水果酵素，是日常保養腸道、預防便秘與消化不適的關鍵。

台灣腸道醫學會秘書長李柏賢說，慢性便秘不僅造成生活困擾，長期下來更可能影響健康與生活品質，需要社會大眾提高警覺及早因應。 造成便秘原因多，不良飲食習慣是關鍵因素，包含膳食纖維與水分攝取不足，或過度精緻飲食；另外，運動量太少、長期壓力或忽視便意也是原因。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李柏賢提到，人體有一條「腦腸軸線」，大腦和腸之間會透過腦腸軸互相溝通，腸道狀況不佳、長期便秘，可能增加焦慮、失智症發生等風險，但不建議一開始就接受藥物治療，最好從飲食習慣改善開始，多攝取高纖維、低升糖指數、低腹敏蔬果，多攝取全穀類以確保足夠的膳食纖維。

李柏賢說，現代人有時會選擇吃益生菌整腸，但即使大量補充益生菌，好菌依然無法長期定植在腸道，一旦停止攝取，益生菌數量很快就會下降。從根本養好腸道菌，建議需要「益生元」食物，奇異果就是其中之一，有助益菌生長，幫助穩定繁殖，改善腸道環境。（編輯：李亨山）1140527