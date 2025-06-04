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高鐵左營站月台連通高捷 估年底完成基本設計

2025/6/4 15:33（6/4 15:41 更新）
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立法院交通委員會召委、民進黨立法委員許智傑（左5）、交通部長陳世凱（左4）等人，4日到高雄考察高鐵左營站與高雄捷運連通道辦理情形。（立法委員許智傑辦公室提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月4日
立法院交通委員會召委、民進黨立法委員許智傑（左5）、交通部長陳世凱（左4）等人，4日到高雄考察高鐵左營站與高雄捷運連通道辦理情形。（立法委員許智傑辦公室提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月4日
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（中央社記者吳玟嶸、余曉涵高雄4日電）立法院交通委員會今天考察高鐵左營站與高雄捷運連通道辦理情形，委員會召委許智傑說，預計最快今年底完成基本設計並逐步施工，提升高鐵左營站月台轉乘捷運便利性。

立法院交通委員會召委、民進黨籍立法委員許智傑等人與交通部長陳世凱，今天前往高雄會勘高鐵左營站與高雄捷運連通道辦理情形。

交通部發布新聞稿表示，目前高鐵左營站旅客轉乘高雄捷運，旅客需自高鐵1樓月台面先上行至2樓大廳出站後，再經由東南側的手扶梯下行至地下1樓方能進入捷運站，動線較為迂迴且耗時，影響旅客便利性。

為徹底改善現況，台灣高鐵114年1月委託台灣世曦辦理「高鐵左營站月台與高雄捷運連通工程-施工及維運方案評估與基本設計顧問服務」，預計300日曆天內完成，工程將於月台層增設電梯及電扶梯，直通地下一樓預留空間，與高雄捷運R16站出入口銜接，簡化動線、縮短轉乘時間，提升整體運輸服務品質。

交通部長陳世凱於考察時強調，此案為交通部推動公共運輸無縫接軌、打造便捷交通環境的重要指標工程，期勉台灣高鐵依期程完成規劃設計，並責成鐵道局就高鐵及捷運介面積極協調、提供協助，以確保臨軌工程施工期間施工安全，如期如質推動，早日為旅客帶來便捷舒適的轉乘體驗。

許智傑透過新聞稿表示，打通高鐵捷運連通道有3大指標意義，第1是能帶動藝文表演的經濟效益，第2點是強化轉乘運輸便捷度，使轉乘大眾運輸更省時，最後則是人流疏散更安全。

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許智傑表示，回顧高鐵左營站連通道歷史，原先計畫有預留高鐵轉乘高捷空間，但當時未一步到位，導致長期以來高鐵左營站需先到車站大廳再下樓轉乘捷運，造成旅客及居民搭乘上不便。

他指出，高雄市長陳其邁去年5月將地下連通道設置納入都市更新案建設計畫、民進黨籍立委李柏毅也在去年8月會勘要求2個月內完成可行性評估，其與民進黨籍立委李昆澤持續督促交通部，終於取得多方共識，預計最快今年底完成基本設計並逐步進行施工，提升高鐵左營站轉乘捷運便利性。（編輯：黃名璽）1140604

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