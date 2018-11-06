駁侯友宜政策買票說 政院：各縣市皆有前瞻建設

（中央社記者顧荃台北6日電）行政院發言人Kolas今天說，各縣市皆有前瞻建設，中央給予新北市的捷運建設補助經費就超過300億元，國民黨新北市長參選人侯友宜卻批評中央一毛錢都沒給新北市，悖離事實太遠。

多家媒體報導指侯友宜今天說，選舉到了，行政院長賴清德灑錢、沒有評估，政策性買票，新北市一毛錢都沒拿到。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）晚間透過新聞稿嚴正澄清表示，建設不分藍綠，賴清德從去年底開始至各縣市視察前瞻基礎建設，聽取各縣市的需求，也邀請國民黨籍民意代表參加，大家都對建設表達支持與肯定，甚至有民代還向中央反映希望再增加建設。

Kolas表示，行政院也儘可能在前瞻基礎建設第一期及第二期計畫中，適當加以納入，新北市也獲得中央相當多的建設經費挹注，希望外界應理性看待國家所需的建設。

Kolas說，以新北市為例，民進黨政府執政這2年多來，光在捷運建設方面，中央給予新北市的補助經費就超過新台幣300億元，在年度預算、前瞻第一期計畫、明年開始的前瞻第二期計畫中，也都對新北市的機場線、環狀線、三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌、捷運南北環線、萬大樹林線等，都編有相當經費持續推動；上個月也才批定全線都在新北市境內、總經費達555億元的萬大樹林線二期計畫案，明年就要啟動。

Kolas指出，在捷運之外，這2年多來，板新二期供水改善計畫及污水下水道建設就挹注新北市110億元；今年行政院也核定台北港發展計畫約110億元、新店寶高產業園區開發計畫18億元；並在前瞻計畫中核給新北市6座停車場，補助經費13億餘元，是全國最多的。

針對新北市醫療資源不足問題，行政院今年也核定衛福部台北醫院急重症大樓擴建計畫及瑞芳長照大樓，共28億元。

她說，以上各項計畫涵蓋水資源、軌道、產業、停車、醫療等各個市政面向，也都帶給新北市相當大的建設挹注，不解為何侯友宜會做如此扭曲事實的發言。侯友宜曾經擔任過7年多的新北市副市長，卻批評中央一毛錢都沒給新北市，實在悖離事實太遠，也顯示其對於市政的掌握度不足。

Kolas表示，選舉是一時的，建設不分藍綠，建設成果也是長遠且全民所共享，希望外界應基於客觀事實，理性就公共政策進行討論。（編輯：張均懋）1071106