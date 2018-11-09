立院三讀 替代役男因公成殘給與贍養金

（中央社記者陳俊華台北9日電）立法院會今天三讀修正通過替代役實施條例部分條文，對於在服役期間因公成殘的替代役男，應比照義務役士官兵，給與核發贍養金，落實保障嚴重傷殘退役役男權益。

中國國民黨籍立法委員馬文君等人提案指出，義務役士官兵依「常備兵補充兵服役規則」規定，因公成殘合於就養標準者，從辦理免疫後的下個月起，給與贍養金終身，但替代役男沒有發放贍養金相關規定，且符合領取贍養金資格的都是嚴重傷殘役男，屬經濟弱勢族群。為減少傷殘役男的生活困境、增進權益保障，因此提案修法，讓替代役比照常備役核發贍養金。

另外，現行法規定，替代役男傷殘死亡申請撫卹及請領各期撫卹金的權利請求權時效為5年，馬文君認為，應比照行政程序法及軍人撫卹條例規定，以維護法體系的一致性。三讀通過條文明定，請領撫卹金請領權利時效修正為10年。

為衡平替代役男與義務役士官兵權益，因此參考軍人保險條例，在三讀通過條文中，增訂「眷屬喪葬津貼」為替代役男一般保險給付項目。條文明定，被保險人父母及配偶因疾病或意外致死者，給付3個基數的喪葬津貼；被保險人子女喪葬津貼部分，年滿12歲者給付2個基數、未滿12歲給付一個基數，落實保障替代役男眷屬權益。（編輯：蘇龍麒）1071109