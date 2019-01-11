黑鷹替代空軍S-70C 最後7架12日抵高雄港

空軍嘉義基地民國107年8月營區開放時，是S-70C（前）最後一次以現役姿態與民眾見面；UH-60M黑鷹直升機（後）也已漆上紅十字圖案，象徵接掌空軍救援任務。（資料照片）中央社記者游凱翔傳真 108年1月11日

（中央社記者游凱翔台北11日電）軍方人士今天表示，因空軍救護隊S-70C直升機老舊，日前決定從陸軍撥交15架UH-60M黑鷹直升機，最後7架全新的黑鷹直升機明天將抵達高雄港，預計今年底完成全面作戰能力。

國軍斥資約新台幣846.73億元，向美國採購60架UH-60M黑鷹直升機，扣除日前在蘭嶼失事的一架，目前共有59架。其中15架撥交給內政部空勤總隊使用，並將外裝漆成紅色，被外界稱為是「紅鷹」。

但考量空軍現行S-70C直升機（俗稱海鷗直升機）老舊、可靠度不佳，以及面臨消失性商源等問題，空軍司令部戰訓處副處長董振波去年7月在立法院備詢時表示，將配合政策汰除，並再從陸軍撥交15架UH-60M給空軍救護隊使用，補足戰備缺口。

軍方人士今天接受中央社訪問時表示，最後一批、共7架的黑鷹直升機明天將抵達高雄港，預計14日從高雄飛返嘉義駐地後，將進行汰除S-70C程序，預計今年底完成黑鷹全面作戰能力等作業，再報請國防部訂定成軍時間。

由於原本是將陸軍現有的黑鷹撥交給空軍救護隊，為何是全新的黑鷹到港。另一名軍方人士表示，當初國軍向美國訂購黑鷹直升機，由於廠商仍有不同國家的訂單需要製作，因此必須排隊、分階段交機，為節省作業程序，最後抵台的黑鷹直升機直接由空軍接收。

特別的是，空軍嘉義基地去年8月11日營區開放時，是S-70C最後一次以現役姿態與民眾見面，更進行「懶8字」、「敬禮」、「左右側飛」等性能展示；而陳展的黑鷹直升機外表已漆上紅十字圖案，象徵即將接掌空軍救援任務。

空軍救護隊目前有16架S-70C直升機，其中3架在民國87年引進，為具備夜間搜救能力的-6型；另13架是民國75年期間引進，設計較為早期的-1型。

黑鷹直升機是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，是從S-70型發展而來的一種中型通用或攻擊直升機。

主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。

在運送物資時，黑鷹可以裝載1170公斤貨物，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量高達2400公升。台灣四面環海及地高山林立，可充分滿足台灣2000公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。（編輯：張均懋）1080111