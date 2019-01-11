蘇貞昌接閣揆 學者籲推有感政策

（中央社記者王承中台北11日電）總統蔡英文今天宣布蘇貞昌接任行政院長，學者認為，蘇貞昌最迫切任務是要推出立竿見影、讓民眾有感的政策，讓民眾感覺經濟變好、收入增加。

行政院長賴清德今天召開臨時行政院會，內閣總辭。總統蔡英文隨後在總統府親自召開記者會，宣布由蘇貞昌接任閣揆，帶領新內閣團隊。

國立東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒認為，未來在內閣人事運用，總統必須妥協，讓蘇貞昌有主導權，且政策方面，不能像過去一樣，好像是總統直接指揮部會首長。

施正鋒說，蘇貞昌擔任閣揆後，最迫切的應當是推出立竿見影、讓人民有感的政策。針對非洲豬瘟的威脅，以蘇貞昌較為強勢的作風，應該會劍及履及的處理。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平表示，蘇貞昌是目前民進黨內最適合接任閣揆的人選，不僅了解行政院，也擁有執行力、領導力及紀律性，治軍嚴謹。他並認為，總統應完全下放人事權給蘇貞昌，用人唯才。

范世平說，蘇貞昌接任閣揆後，最重要的還是要讓民眾覺得經濟有起來、收入有增加，至少要讓民眾看到有何具體作為，覺得政府有在做事、做了哪些事、有哪些成果。

台灣大學政治學系副教授彭錦鵬認為，以行政院長所需要的政治、行政歷練，蘇貞昌應該是民進黨內的唯一人選。蘇貞昌上任後，應該能很快整合中央行政單位，政策會考慮得比較妥當、周延，且蘇貞昌熟悉政府財政與兩岸關係，在大的政策方向上應該可以穩得住。（編輯：謝佳珍）1080111