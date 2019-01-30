訪美哈佛演講 韓國瑜：單純學術活動

（中央社記者陳朝福高雄30日電）高雄市長韓國瑜應邀訪美，他今天說，純粹是學術演講，行程沒有與美國官員碰面，但因僑胞都很熱情，有機會將去紐約、洛杉磯看看僑胞，這部分還待僑社的安排。

韓國瑜今天主持治安會報後針對訪美行程接受媒體訪問。由於政壇多位有意參選2020年總統熱門人選2月起陸續規劃訪美，媒體詢問這趟4、5月赴哈佛大學演講是否也與此有關時，韓國瑜回應「你們想太多了，沒有這回事」。

韓國瑜表示，剛上任時有5位美國波士頓來的教授來訪，大家聊得非常愉快，當場提出邀請他於4月、5月間到哈佛大學費正清學院對學生演講，因為6月後學生就要放暑假，他也欣然接受。

韓國瑜表示，教授們希望了解2018年台灣地方選舉後，台灣政治現況與政治結構的改變，到底會帶來什麼深遠的影響；但其實他想講的題目是2018年台灣地方選舉後，到底台灣人民想要什麼，希望透過這場選舉人民傳遞了什麼訊息，5位教授也非常認同。

韓國瑜規劃在哈佛大學以「2018地方選舉對民主政治的影響」為題演講。他強調，此行是單純的學術演講，沒有與美國官員碰面行程，因僑胞都很熱情，有機會將去紐約、洛杉磯看看僑胞，但還待僑社的安排。他會與僑胞分享經驗，向僑胞報告現在高雄市的情況，也歡迎僑胞來高雄投資與觀光。

韓國瑜今天在108年首次治安會報中要求警政和教育等局處全力維護學生寒假期間的安全，並強調對街頭暴力等危害治安事件零容忍。他說，尤其高雄街頭有許多來自世界各國包括馬來西亞、新加坡、香港、澳門、中國大陸、印尼的觀光客，良好治安是對觀光客提供最基本保障，也是城市的形象。(編輯:孫承武) 1080130