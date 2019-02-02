外交部感謝友邦力挺　籲WHO務實安排

（中央社記者王承中台北2日電）外交部今天表示，感謝友邦及理念相近國家，在世界衛生組織執行委員會議中支持台灣參與WHO；外交部也呼籲WHO正視台灣在醫衛的貢獻，儘快就接納台灣參與做務實可行的安排。

外交部發布新聞稿表示，世界衛生組織（WHO）執行委員會第144屆會議1月24日至2月1日在瑞士日內瓦WHO總部召開，友邦及理念相近國家再次強力表達對台灣爭取參與WHO的支持，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，出席會議的友邦包括史瓦帝尼、尼加拉瓜、瓜地馬拉、巴拉圭、海地、索羅門群島及宏都拉斯共7國，均在會中自醫衛專業角度切入，堅定表達對台灣參與WHO的支持。

新聞稿指出，尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Denis Moncada）及衛生部長卡斯楚（Sonia Castro）更曾分別致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表達支持台灣受邀以觀察員身分出席今年世界衛生大會（WHA）。

外交部表示，友邦聖克里斯多福及聖露西亞雖未派員與會，但聖國農業及衛生部長韓密爾頓（Eugene Hamilton）與露國衛生部長艾薩克（Mary Isaac）曾分別致函執行委員會助台。

在理念相近國家部分，外交部指出，美國肯定台灣宣布捐款協助對抗伊波拉疫情，並對WHO未能尋得適當方式接受該捐款感到失望，且認為台灣參與WHO相關技術性工作，將令全人類受益。日本則強調不應遺漏特定區域，而造成防疫地圖的空白。

外交部表示，面對友邦及理念相近國家所做專業發言，中國方面無法反駁，僅能重彈「一中原則」等舊調，遭美方代表強力駁斥，呼籲各國不應接受中國意圖迫使各國噤聲的伎倆。

外交部指出，台灣醫衛成就有目共睹，WHO持續基於政治考量排除台灣的參與，將無助達成譚德塞所宣示「共同建構更健康世界」（Together for a healthier world）的目標。

外交部呼籲WHO正視台灣在國際醫衛體系所能做出的貢獻，以及所獲國際支持，儘快就接納台灣參與做出務實可行的安排，外交部也將積極爭取受邀以觀察員身分出席今年WHA，以及參與WHO的會議、機制及活動。（編輯：謝佳珍）1080202