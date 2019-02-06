春節出遊下載智慧生活APP 即時掌握交通與空品

（中央社記者余祥台北6日電）行政院今天表示，春節連假期間，民眾出外旅遊時，可多加利用政府所推出的「環境即時通」、提供旅運規劃和交通資訊等服務的「UMAJI」及「國5藍牙資訊推播」等APP，即時掌握空氣品質及交通狀況。

行政院指出，透過前瞻基礎建設計畫，環保署已在全國建置3300個空氣品質感測器，加上原有的空氣品質標準監測站，每天大量收集數據，同時也建置「環境即時通APP」，不僅可查詢全國各地即時空氣品質，也可預測未來3天的空氣品質狀況，方便敏感體質的民眾事先避開空氣品質不良地區。

行政院表示，明年底，預計建置1萬多個空氣品質感測器，民間也將設置1萬個空氣品質監測點，透過政府與民間協力，打造空氣品質物聯網，將可清楚分辨空污來源，並配合政府即時遏止與加強稽查作業，讓台灣的空氣品質更好。

除空氣品質預測外，政府為提供民眾更便利的智慧生活體驗，在雙北及宜蘭等地區打造智慧交通應用場域。行政院建議，使用大眾運輸的民眾，可下載「UMAJI APP」，除可查詢即時路況，也整合客運訂位、付費、取票及上車驗票等服務。

行政院表示，未來此APP將擴充英日韓等多語化服務，並擴大整合高鐵、台鐵、捷運套票、地區公路客運與市公車、計程車，乃至租車等共享運具，服務範圍亦將逐步推展至全台。

至於開車出遊的民眾，行政院建議，民眾可下載「國5藍牙資訊推播APP」，行駛於北宜路廊時，只要開啟藍牙功能及APP，即可接收推播的交通資訊，獲得更精確的交通現況，並預估旅行時間。（編輯：蘇龍麒）1080206