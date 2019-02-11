漢光演習 空軍規劃三型戰機在國道起降

（中央社記者游凱翔台北11日電）媒體報導，漢光演習期間，戰機將重返國道起降。空軍司令部今天表示，戰備跑道起降一直是重要演訓課目，仍在規劃中；軍方人士透露，演習預計5月展開，戰備道起降是課目之一。

空軍司令部下午發布新聞稿表示，戰備跑道起降演練一直是空軍既定的重要戰演訓課目之一，藉由實兵驗證方式，模擬戰時遂行戰備跑道起降作業，以發揮空軍持續戰力。

空軍司令部進一步指出，為兼顧國家安全與戰備需求，已規劃配合交通部高速公路局道面整修作業期程，執行戰備道演練、後勤整補及相關運作程序驗證，以厚植優質戰力，該項驗證課目仍在規劃中，籲請國人支持。

軍方人士接受中央社訪問時也透露，漢光35號演習預計5月展開，屆時三型主力戰機（F-16、幻象2000、IDF經國號）及C-130等慢速機規劃在國道1號彰化員林段（花壇戰備跑道）進行戰備起降演練，確切內容、時間仍在規劃中，屆時將擇期對外公布。

根據高速公路局服務網站刊載，目前戰備跑道共有4段，分別是「國1彰化花壇（彰化-員林）」、「國1嘉義民雄」、「國1台南麻豆」、「國1台南仁德」；另外，「國1桃園中壢」已在西元2006年3月解除使用。而戰備跑道均為4線車道，區隔北上及南下的分隔島可移除。（編輯：林沂鋒）1080211