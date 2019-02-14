朱立倫起程訪矽谷 努力為下一代找出新方向

（中央社記者邱俊欽桃園機場14日電）前新北市長朱立倫今晚搭機出訪矽谷，他表示，國民黨最重要是要能夠走出一條新的路，共同努力為下一代找出新方向，這是他努力的方向。

朱立倫深夜搭機前往美國矽谷訪問，展開為期8天「PowerUP Taiwan：台灣新經濟」參訪行程，他在登機前受到熱情旅客的歡迎，不少人爭相與他合影，展現高人氣。

朱立倫在受訪中表示，台灣要走出去，台灣經濟要走出新方向，不管是新科技、新經濟都非常重要，尤其矽谷與台灣的連結非常深，台灣新世代也非常關心未來就業機會與希望在哪裡，因此他這次到矽谷，也希望與成功優秀創業家、企業家座談，一起共同為台灣未來新經濟找出一條路。

面對國民黨內多人表態角逐總統大位，朱立倫說，他相信台灣要走出去，國民黨走出未來新的一條路，就是希望能夠為下一代創造更多的新機會，這是這一代的責任，也是他努力的目標，所以從卸下公職之後，他每一天所做的努力，都是希望能夠幫下一代找出新方向。

另外，有關於兩岸的論述，朱立倫表示，台北市長柯文哲不是說「國是中華民國，家是台灣」，「這些我以前曾在議會中已經回答過非常多次，這好像標準國民黨的論述」。

他也說，不管是「兩岸一家親」、或者是「你儂我儂」、「相親相愛」，本來就是希望同為中華兒女，大家能夠相互合作，為下一代創造更好的新方向，這也是努力的目標。

對於國民黨主席吳敦義在接受媒體訪問時表示「參選總統大選不是事務性的準備，如果要說準備，我準備了30幾年」，朱立倫在回應媒體提問時則說，國民黨最重要是要能夠走出一條新的路，台灣要走出去，國民黨要有新的希望，就是共同努力為下一代找出新方向，這是共同努力的目標。（編輯：方沛清）1080214

前新北市長朱立倫（中）14日深夜搭機出訪矽谷，他在機場受訪表示，國民黨最重要是要能夠走出一條新的路，共同努力為下一代找出新方向。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年2月14日