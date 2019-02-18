馬江3月開民間能源會議 不排除二階段公投

（中央社記者余祥、陳俊華台北18日電）馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，前總統馬英九和前行政院長江宜樺將在3月10日親自主持「2019民間能源會議」，廣邀各界為台灣能源政策找出路，也不排除推動第二階段公投。

經濟部日前公布新能源配比，評估今年及明年可做到年減火力發電1%，且能穩定供電，但民國110年起無法達標；此外，評估既有核電廠延役有困難，因此沒有延役可能。

長風基金會與馬英九基金會今天召開「能源政策人民做主」記者會。江宜樺受訪時說，去年公投結果顯示民眾反對2025年急躁廢核的政策，盼政府政策有所調整，但遺憾的是，根據經濟部公布的方案，政府對民意置之不理。

江宜樺說，當開記者會的消息一出，行政院長蘇貞昌就指稱他們講風涼話，但公投展現的民意不是風涼話，而是希望大家正視未來國家用電的問題，不管是加強既有的電力設施，或是慎重考慮克服困難重啟核電和延役。

至於是否會有反制措施，江宜樺說，相信民間各個團體都會動起來，在今年展開行動，但這個行動不是要反制或是跟政府做對，政府也不該把民間提出的呼籲或是替代選擇，就當作是唱反調，對國家政策的討論沒有幫助。

蕭旭岑表示，馬英九基金會和長風基金會將在3月10日、福島核災事件8週年的前一天舉辦「2019民間能源會議」，由馬英九和江宜樺親自主持，將廣邀民間產業、企業、學界等，共聚一堂為能源找到出路，並對現在的政府和2020的政府提出能源相關配比建議，也不排除推動第二階段公投，重啟核四以及核一、二、三延役。

蕭旭岑說，日本即使發生福島核災，也沒有放棄使用核電，只要政府中性看待核能，提出合理的能源配比，對台灣經濟發展一定有好處，不應將最專業的能源問題用政治性的意識形態處理。

與會的清華大學原科中心主任葉宗洸指出，政府無視民意，以核養綠公投將進入二部曲，盼透過下一次的公投，要求政府重啟核四，以及核一、二、三延役、核能減媒，將是未來推動重點。

經濟部長沈榮津上午在立法院受訪時表示，公投的結果經濟部都尊重、歸零思考，大家一直期待要使用核能，但檢討後發現，「不是不用，是沒辦法用」，最重要的問題在於燃料池已經滿了，地方政府沒辦法核准乾貯設施，也擔心會不會變成最終處置場；談核能要嚴肅面對最終處置場址問題，一定要解決。（編輯：林沂鋒）1080218