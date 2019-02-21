體驗一日市民 蔡總統肯定新竹市政建設

總統蔡英文（前右）21日到新竹市體驗「一日市民」，由市長林智堅（前右2）陪同漫步護城河畔並進行導覽，蔡總統也大讚新竹市政建設成果。前左3為民進黨籍立委柯建銘。（新竹市政府提供）中央社記者管瑞平傳真 108年2月21日

（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹市21日電）總統蔡英文今天到新竹市體驗「一日市民」，除參訪校園與學童共進營養午餐，也漫步改造後的舊城區、排隊買手搖飲喝下午茶，直呼「市民很幸福」大讚新竹市政建設成果。

總統蔡英文今天造訪新竹市，由教育部長潘文忠、立委柯建銘、新竹市長林智堅等人陪同參訪關埔國小，中午與學童共進營養午餐並參觀校園建築設計後，一行人接著前往新竹市護城河漫步，體驗改造後的舊城區步行環境，一路上，由市長林智堅擔任「導遊」導覽分享推動城市美學經驗，不少「景點」都令總統感到驚艷。

新竹市關埔國小以融合生態的校園建築設計，像是天井窗、桂竹林、通風高塔、斜屋頂等特色，讓孩子盡情探索，儼然一座城市中的森林校園；總統肯定這樣的新校園運動精神，是打造教育知識遊樂地的最佳典範。

漫步在護城河時，蔡總統駐足東門圓環欣賞年節特色藝術燈「小豬太空人」，也聽取林智堅說明護城河再造工程，透過修復、活化，讓老護城河再現活水、綠意，成為市民休閒紓壓的好去處。

總統也接受市長推薦，到護城河畔人氣店家消費，排隊買點心麵包及手搖飲，並在市府幸福廣場知名打卡點「蓋亞」地球模型旁，享受難得午茶時光，總統說：「這裡真棒！市民很幸福。」

蔡總統指出，今天實際體驗新竹市民樂活生活，聽取市長林智堅對城市的構想、正進行中以及完成的建設，她跟新竹市民有一樣的感覺，有好市長照顧大家，生活很幸福，也肯定市府建設成果，將全力支持新竹市各項發展。（編輯：吳佳穎）1080221