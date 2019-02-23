綠批和平協議 藍：李扁時期都曾提過相關主張

（中央社記者王承中台北23日電）綠營批評兩岸和平協議，國民黨今天表示，前總統李登輝曾提兩岸目前首先要做的就是「和平協定」；前總統陳水扁則提出由兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，顯見兩岸和平協議是藍綠共有的主張。

國民黨主席吳敦義日前在接受廣播媒體專訪時拋出兩岸和平協議議題，民主進步黨發言人周江杰日前則說，這樣的協議，實質上就是「投降協議」，無異與虎謀皮。而行政院長蘇貞昌也以前英國首相張伯倫與希特勒洽簽和平協議，結果換來希特勒發動戰爭為例，表示希望不要重蹈覆轍。

針對兩岸和平協議，國民黨今天發布新聞稿表示，李登輝、陳水扁都有提出相關主張，儘管名稱略有不同，內涵精神卻極為類似，都是要藉此謀求兩岸和平穩定，顯然兩岸和平協議是不分藍綠共同都有的主張，呼籲民進黨不要昨是今非、自打嘴巴。

國民黨指出，李登輝在民國85年2月23日舉行的中外記者會上即曾明白表示，兩岸目前首先要做的就是「和平協定」，然後才會推動三通以及兩岸領導人互訪。陳水扁在民國93年2月3日的總統府中外記者會中，也曾提出由兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，依循「和平原則」及「建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係和防止軍事衝突」等議題，進行正式談判。

對於蘇貞昌舉的例子，國民黨表示，陳水扁當年提出兩岸協議主張時，也以歷史經驗為例，指在因主權問題引發衝突的中東，以色列與埃及、約旦都曾簽署和平協定等，陳水扁以此佐證和平協議的必要。因此，希望蘇貞昌在發言前能先請教一下陳水扁，不要老是黨內互打、自相矛盾。

國民黨指出，李登輝、陳水扁兩位前總統都主張與對岸簽訂協議（定）以謀求兩岸和平，前總統馬英九執政8年期間，更以積極作為維持兩岸和平穩定發展。事實證明，兩岸和平協議本身就是長期以來藍綠都曾有的共同主張，民進黨人士誣指和平協議為投降協議，只凸顯民進黨兩套標準。（編輯：黃國倫）1080223