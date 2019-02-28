駐星代表處還原事實 駁斥盯場韓國瑜行動

駐新加坡代表處28日駁斥「駐星大使盯場回報韓國瑜行動」報導，代表處發布新聞稿澄清，並附上代表處當時的對話截圖，還原事實真相。（駐新加坡代表處提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年2月28日

（中央社記者黃自強新加坡28日專電）駐新加坡代表處今天駁斥「駐星大使盯場回報韓國瑜行動」報導，代表處表示，代表處全力協助高雄市訪星行程，全程陪同並協助相關事宜，媒體未查證即片面報導，顯失公允。

國內媒體報導「東廠『抓到了』？直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」、「協助？盯場？直擊星國大使忙低頭回報」。

駐新加坡代表處今天嚴正聲明報導內容與事實不符，除了認為純屬子虛烏有外，對少數媒體評論夾敘夾議、無中生有、移花接木、含沙射影等作法，指控駐外單位「化身東廠」，不僅感到十分遺憾，更嚴重打擊第一線工作同仁士氣。

外交部也在晚間發布新聞稿表示，相關報導完全與事實不合，對於媒體在現場偷拍，又不與當事人進行查證，再以含沙射影、抹黑栽贓的方式，入罪駐新加坡代表處梁國新大使及相關同仁，此做法罔顧及踐踏新聞專業，外交部表達嚴正抗議，並予嚴厲譴責。

代表處表示，高雄市政府昨晚邀請星國企業、超市業者與隨行採訪台灣媒體餐敘，梁國新代表、經濟組同仁共同受邀，並協助相關聯絡事宜。

代表處表示，隨行媒體聯訪高雄市長韓國瑜，詢及有關農業委員會詢答內容，梁國新因此委請出席餐會的經濟組同仁協助了解究竟發生何事，絕非媒體報導的「駐星大使盯場回報韓國瑜行動」。這封簡訊也不是由梁國新手機中發出。

代表處認為，經濟組同仁簡訊內容僅委請同仁協助了解農委會的相關報導，結果不僅遭指摘「我駐新加坡大使接獲政府訓令，要求同仁搜尋韓國瑜講農委會的相關報導」，竟還被曲解「駐外單位化身『東廠』直擊活逮？！」。

對於媒體報導「新加坡大使與代表處同仁沒和現場佳賓熱烈談天，倒是電話響不停傳訊息」，代表處也表示與事實不符。

代表處表示，當時有新加坡企業家建議高雄市政府應利用這次難得機會，乘坐全亞洲最大的新加坡摩天輪，梁國新因此打電話不斷聯繫，摩天輪業者也等餐會後，由經濟組協助陪同高雄市政府官員與媒體記者共10人體驗新加坡摩天輪。

駐星代表處表示，不論是中央政府單位或地方政府赴海外推銷蔬果，均有利於經濟發展，台灣蔬果品質佳，曝光度愈高愈好。韓國瑜赴新加坡推銷蔬果，代表處也全力支持。

代表處表示，高雄市政府訪星的4天3夜行程，諸如入關接機、與職總平價合作社、昇菘超市與百美超市簽約，以及高雄觀光行銷記者會等高雄市政府需要協助的招商行程，梁國新與代表處同仁均全程陪同。（編輯：郭中翰）1080228