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影射駐星代表盯場韓國瑜 NCC要求中天說明內控

最新更新：2019/03/02 12:59

（中央社記者潘姿羽台北2日電）中天新聞日前報導台灣駐新加坡代表接獲政府訓令，要求員工搜尋高雄市長韓國瑜談話；NCC表示，已要求中天新聞陳述說明製播該則新聞的採訪、編審內控機制。

中華民國駐新加坡代表梁國新27日下午陪同韓國瑜參加「高雄觀光推廣說明會」，韓國瑜會後接受現場台灣媒體訪問時，反駁農委會有關韓國瑜一行在新加坡簽約對象是既有的通路商。

梁國新及駐處人員均在說明會現場，因不了解媒體所詢問的雙方爭執重點，梁國新便請經濟組長協助聯繫同仁，「請幫忙找一下有關農委會說韓市長簽約的都是既有通路的相關報導」，而中天新聞在現場偷拍上述手機畫面，但是新聞的文字敘述卻是「媒體直擊畫面曝光，駐新大使忙著回復來自台灣的訓令」，以及「協助？盯場？直擊星國大使忙低頭回報」。

外交部28日發表聲明，指出媒體在現場偷拍，又不與當事人進行查證，再以含沙射影、抹黑栽贓的方式，入罪駐新加坡代表處梁國新大使及相關同仁，外交部表達嚴正抗議，並予嚴厲譴責。

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗表示，外交部、梁國新本人都對此特別發出聲明，也接獲民眾檢舉；依衛廣法27條規定，製播新聞應做好事實查證及平衡報導，NCC已要求中天新聞陳述說明制播該則新聞的採訪、編審內控機制。

翁柏宗也強調，新聞正確比速度更重要，若有錯誤要立即更正，而且報導應盡平衡報導原則；本案當事人已提出嚴正聲明，希望中天新聞能妥善回應當事人的請求與聲明。（編輯：張均懋）1080302

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