產經新聞社論 籲日本與台灣安保對話

（中央社東京5日綜合外電報導）總統蔡英文日前拋出盼與日本進行安保對話，日本產經新聞今天刊登社論呼籲日本，應該著手與台灣進行安保對話。

蔡總統日前接受日本產經新聞專訪時說：「我們也希望跟日本，不僅是在經濟貿易事務上，可以進一步的提升，在安保事務上的對話，我相信也非常重要，是兩國關係上一個很重要、必需要持續去強化的事情。」

產經新聞社論指出，這是蔡總統首度表明希望跟沒有外交關係的日本進行直接對話；共享自由與民主主義等價值觀的日本，應該接下這顆球，著手與台灣進行安保對話。

社論表示，蔡總統發言的背景，包括軍經實力快速成長的中國帶來統一壓力的危機感，還有「美中新冷戰」的新局勢。對日本來說，如何因應中國追求霸權的問題，也進入一個新的嚴峻局面，為了守護和平，跟台灣進行對話極具意義。

就像蔡總統所說，「台灣在整個地緣政治，就是處於中國進、出太平洋的關鍵所在」、「台灣是不是一個民主、自由的地方，對全世界來講都很重要」。

社論指出，中國把沖繩縣的尖閣諸島（台灣稱為釣魚台列嶼）當成目標。日本主要的海上航道往來會通過台灣近海，一旦中國的海空軍未來能使用台灣作為基地，將對以沖繩為中心的日本列島，增加龐大軍事壓力。

產經社論同意蔡總統所說「我覺得我們在許多方面跟日本面臨同樣的安全威脅」，認為有回應蔡總統所呼籲安保對話的價值，屆時，日、美、台的對話也將不可或缺。

產經社論認為，網路對話也很重要。在網路上透過散布假資訊等，對選舉或輿論進行網路攻擊，對民主來說是一項威脅。另外，台灣表達有意加入跨太平洋夥伴協定（TPP），日本也應該支持。

社論最後指出，台日間雖然沒有外交關係，但不需要連安全保障等對話都禁止。為了東亞地區的安定，應該有日台、日美台可以攜手合作的地方。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1080305