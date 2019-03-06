大觀自救會抗議 退輔會：法院判18日強制拆屋

（中央社記者游凱翔台北6日電）新北市大觀社區遭退輔會提告拆屋還地，自救會成員今天赴行政院抗議。退輔會表示，經最高法院判決確定，將於18日強制執行拆屋還地，也籲違規占有戶理性對待，尊重判決。

新北市板橋區大觀社區因遭行政院國軍退除役官兵輔導委員會提告拆屋還地，並聲請強制拆除占用戶房屋，引發居民不滿，成立自救會陳情抗爭。大觀自救會上午在行政院前陳情抗議，訴求原地續住。

國軍退除役官兵輔導委員會發布新聞稿表示，位在大觀社區的板橋榮民之家自民國45年起就是國有土地，並沒有違規占有戶所稱的居住權爭議，因為這些違占戶是當年不具安置資格的市場承租戶，長期違法占用國有土地長達50年，卻從未付出過任何代價。

退輔會指出，板橋榮家多次協商要求住戶遷離未果，97年依法提起訴訟，經最高法院判決確定，3月18日將強制執行拆屋還地。

退輔會說，退輔會基於和諧處理及協助弱勢榮民榮（眷）立場，先後協調地方政府申請社會住宅、包租代管或租金補貼等具體措施方案，多數違占戶已依法院判決結果還地遷移，但仍有少數違占戶藉「歷史脈絡」、「居住正義」等似是而非話語，罔顧法院判決效力，堅持原地續住，並拒絕退輔會任何協助方案。

退輔會最後強調，如果是這樣子的話，社會公平正義、政府立場、司法尊嚴何在，且大觀自救會成員並非均屬違占戶，卻多次製造社會紛擾，退輔會感到遺憾，也呼籲違占用戶理性對待，尊重法院判決，主動返還土地。（編輯：林興盟）1080306