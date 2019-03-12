國民黨總統提名 吳敦義：保留萬分之一徵召可能

（中央社記者王承中台北12日電）高雄市長韓國瑜昨天表示，現階段2020不在考量之內。中國國民黨主席吳敦義今天表示，「我不能有意見」，但政黨都以追求勝選為目標，在提名程序未完畢前，若有特殊狀況需要徵召，保留萬分之一的機會跟可能。

今天是國父逝世紀念日，吳敦義上午在國民黨副主席郝龍斌、曾永權陪同下，前往國父紀念館獻花致敬，前台北縣長周錫瑋也一同到場。隨後吳敦義回到國民黨中央黨部，出席植樹節活動，與來自台中的小農，一起教大家如何在家種小麥草。

對於韓國瑜昨天表示，「現階段2020不在我考量之內，我所有重心所有最主要思考是怎樣把高雄的經濟衝起來」。

吳敦義在植樹節活動後受訪時，先是連說兩次「我不能有意見」。他表示，每個政黨在選舉中都以追求勝利為目標，假如在提名程序還沒完畢前，若看起來有特殊狀況需要徵召，保留萬分之一的機會跟可能，他沒說一定會或一定不會，就是維持萬分之一的機會跟可能。

吳敦義說，民調經常在起伏，有些人網路聲量較高，民調就會高一點，有些人網路聲量少，民調就會往下。他說，民調是死的，人心是活的，距離選舉還很早，所謂萬分之一的機會，不是絕對會或是絕對不會。

而周錫瑋則是稍早在國父紀念館受訪表示，明天的事情都不知道會是怎麼樣演變，民主進步黨過去也有許多縣市首長也是講說要做好做滿，到了最後都不是做好做滿。他覺得，政治上永遠要有一點彈性空間。

他說，太陽每天都會升起，民調每天也不一樣，未來性不可得，永遠只有最強棒跟團結才可以打贏選舉。他目前還是抱持這樣的目標往前走，自己也要努力成為最強棒。

媒體詢問，若韓國瑜沒領表參加初選但民調還是最強，是否贊成黨內徵召。周錫瑋表示，當初他提兩階段初選的觀念就是要讓最強棒出線，若第一階段參與初選的人在無法贏過對手的狀況下，才會考量是否有其他人是最強棒，讓最強棒出來。（編輯：林興盟）1080312