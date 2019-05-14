朱立倫：政治首都在台北 高雄可當經貿樞紐

高雄市長韓國瑜說若選上總統會在高雄上班，前新北市長朱立倫（圖）14日表示，均衡南北是很好的想法，但政治首都在台北是全民共識，而高雄有足夠的條件，可成為經濟首都、經貿樞紐。中央社記者謝佳璋攝 108年5月14日

（中央社記者余祥台北14日電）高雄市長韓國瑜說若選上總統會在高雄上班，前新北市長朱立倫今天說，均衡南北是很好的想法，但政治首都在台北是全民共識，而高雄有足夠的條件，可成為經濟首都、經貿樞紐。

韓國瑜昨天接受媒體採訪時表示，「萬一因為黨徵召我，我真的參選，我選上總統，也在高雄上班，我不會離開高雄城、高雄市」，「這邊就有總統府南部辦公室，就在裡面上班不就結了？」

表態參加國民黨總統初選的朱立倫今天召開 「蔡英文執政三年總檢驗」記者會，會後媒體詢問，如何看待韓國瑜拋出總統在高雄辦公的構想。

朱立倫回應說，政治首都在台北是全民共識，重要的是如何讓高雄經濟起飛，成為經濟首都，以自由經貿特區為例，高雄是空港、海港、相關產業腹地豐厚的地方，若好好發揮，絕對有條件快速成長，成為經貿樞紐。

媒體詢問，如何看待韓國瑜近日民調下滑情況，朱立倫表示，他最關心的是國民黨整體支持度，不要因黨內初選的過程，讓民眾越來越不支持國民黨，至於個別的民調，容易因為一些事件發生變化，或許下一週再看民調又有不同了。

同樣爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘昨天拋出黨內初選民調納入手機樣本、舉辦辯論會等構想，但國民黨中央無此規劃。

朱立倫說，他一直以來的立場就是四個必須、一個主張，國民黨要推出最強人選、比好不比爛、初選過程要有明確規範成為民主典範、籌組藍軍大智庫，以及對手是民進黨。

媒體詢問，昨天「吳郭會」後，朱立倫在臉書貼出歌曲「心事誰人知」，是否初選過程感到委屈，朱立倫說，只是因為這首歌很有趣，跟大家分享，尤其這是很多男性的心情。

有外媒問到，若國民黨2020重返執政，蔡英文政府目前與美國的合作是否會改變，朱立倫表示，國民黨的親美政策不會改變，但不會讓兩岸關係的緊張，造成美方的困擾，總統蔡英文的特點就是用兩岸對抗，試圖在國際政治中找到出路，但他認為，區域和平、兩岸關係、與美國的合作絕對可以三贏。

針對蔡總統3年的執政表現，朱立倫給出「治國無方，只顧撿槍」的評語。為了政治安定，朱立倫說，他將建立總統赴立院國情報告的憲政慣例，並推動恢復閣揆同意權、投票年齡降至18歲與國內不在籍投票等民主深化工程。

在兩岸關係方面，朱立倫強調，兩岸應該相互理解尊重，從「求同存異」，進一步走向「求同尊異」。

朱立倫也提出全面性經濟政策，台灣未來將朝向「智慧台灣，經貿樞紐 SMART TAIWAN, Hub & Harbors」發展。智慧台灣包含5個重要的概念，分別是服務的政府、現代的法規、領先的願景、更新的建設、科技的應用；經貿樞紐的概念是以自經區為平台，發展智慧物流、國際醫療、農業加值、金融服務與教育創新，從台灣走向世界，讓台灣四通八達，連結世界。

朱立倫表示，明年的新總統，需要面對的兩岸關係與世界局勢更加嚴峻；民進黨做不好，並不代表台灣不好，台灣需要一個穩健、專業，而且有同理心的治理團隊，讓更好的台灣能夠在世界變局中，民富國強。（編輯：楊玫寧）1080514