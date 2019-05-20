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德議員上電視 挺台參與世界衛生大會

最新更新：2019/05/20 07:56
駐德代表謝志偉（左一）與德國聯邦議會健康委員會主席盧德爾（中）18日參加記者畢克曼在柏林電視台的節目，討論世界衛生大會台灣參與的問題，盧德爾力挺台灣參與。（駐德代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年5月20日
駐德代表謝志偉（左一）與德國聯邦議會健康委員會主席盧德爾（中）18日參加記者畢克曼在柏林電視台的節目，討論世界衛生大會台灣參與的問題，盧德爾力挺台灣參與。（駐德代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年5月20日

（中央社記者林育立柏林19日專電）世界衛生大會（WHA）明天將在瑞士日內瓦揭幕，德國聯邦議會健康委員會主席盧德爾18日在駐德代表謝志偉陪同下接受電視媒體專訪說，台灣擁有優良健康體系，力挺台灣參與。

盧德爾（Erwin Rueddel）18日在柏林電視台（TV Berlin）「柏林現場」（Standort Berlin）節目接受德國知名記者畢克曼（Peter Brinkmann）專訪時表示，疾病無國界，全面涵蓋的網絡才能保障全球人類的健康，台灣是一個民主的現代化國家，擁有優良的健康體系，應該到世界衛生大會分享經驗。

盧德爾認為，台灣成為正式會員還需要更多的努力，在此之前應該先成為觀察員，與各國交換經驗。

盧德爾強調，在高度連結的全球化時代，沒人能接受防疫工作出現缺口。德國前任和現任的健康部長也曾公開發言，認為沒有人可以被排除在世界衛生大會之外。

謝志偉則指出，德國與台灣理念相近，他預期今年的世界衛生大會上，德國健康部長會再次發言支持台灣。（編輯：馮昭）1080520

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